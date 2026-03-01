Daniel Alejandro Escobar Rodríguez, un joven cubano de 25 años con I-220A, imaginó que su destino sería permanecer tras las rejas por una buena cantidad de años tras ser detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita migratoria en Miami. Sin embargo, una luz de esperanza se apareció cuando el panorama parecía desalentador. Gracias a un “desconocido” recurso legal, este inmigrante logró recuperar su libertad. ¿De cuál se trata? Si estás interesado en descubrirlo, te invito a leer los siguientes párrafos, ya que te revelaré más detalles sobre esta historia.

La pesadilla para este ciudadano extranjero inició el pasado 4 de diciembre del 2025. Según información del medio La Nación , acudió hacia una oficina de ICE en Miami para realizar un trámite ordinario ante las autoridades correspondientes.

Daniel imaginó que dicho proceso sería rápido; no obstante, quedó sorprendido cuando los agentes le notificaron que estaba bajo custodia. Fue así que lo esposaron y lo trasladaron hacia un centro de detención.

De acuerdo a las declaraciones de su esposa, Belixa Cubena Ramírez, a Telemundo 51, el inmigrante no contaba con antecedentes penales y estaba cumpliendo con sus procedimiento para legalizar su estatus legal. Pese a estas buenas acciones, comenta que fue tratado como un “delincuente”.

Belixa Cubena se reencontró con su pareja Daniel Escobar después de 80 días. (Crédito: Javier Díaz / Facebook)

Una pesadilla que duró 80 días

El cubano de 25 años no imaginó que sería el siguiente caso de un inmigrante arrestado por agentes federales. Su travesía duró 80 días; en ese lapso, fue trasladado por diversos centros de detención del país, tales como en Luisiana, Texas, Florida, ente otros.

Belixa contó que su pareja no infringió alguna normativa en EE.UU.; al contrario, se trataba de una persona con objetivos claros en este país, pues trabajaba día para hacerlos realidad. “Lo único que hemos hecho desde el día uno es laborar, hacer todo bien por este país”, declaró la mujer.

Los seres cercanos de Daniel Escobar demostrando felicidad ante su liberación. (Crédito: Javier Díaz / Facebook)

Cuál es la herramienta legal que permitió la liberación de Daniel

Sorpresivamente, Daniel Escobar consiguió su liberación el pasado 21 de febrero con un recurso legal que es usado poco frecuente en este tipo de situaciones migratorias. Se trata de un habeas corpus que se presentó ante una corte federal.

Es decir, el equipo legal del inmigrante detenido presentó una demanda federal con el propósito de cuestionar el arresto que se haya realizado conforme a la ley. “En menos de 15 días ganamos el habeas corpus; la detención había sido ilegal y arbitraria”, declaró Belixa.

Esta herramienta constitucional le brindó la oportunidad a la defensa en demostrar que hubo un fundamento jurídico para que el joven cubano esté bajo custodia federal. Fue así que el tribunal falló a favor del protagonista de este caso.

Actualmente, Daniel Escobar logró recuperar su libertad bajo fianza; no obstante, su caso migratorio aún sigue vigente.

