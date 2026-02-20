Un ahorro para los bolsillos de los conductores de Miami podría concretarse tras la aprobación de una propuesta de ley que busca eliminar la pegatina amarilla de registro en las placas de los vehículos. La noticia del avance del proyecto fue celebrada por el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien impulsa esta medida e informó sobre su progreso en la Cámara de Representantes. Incluso el propio gobernador de Florida, Ron De Santis, también se pronunció a favor de prescindir de ella. A continuación, lo que se sabe de esta medida, que el propio funcionario calificó como un “requisito obsoleto”, y cuándo entraría en vigor de aprobarse.

“Modernizar el gobierno no es opcional. Es nuestra responsabilidad. Apoyo firmemente la legislación aprobada por el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes para eliminar el requisito obsoleto de la pegatina amarilla de matriculación. Las fuerzas del orden ya verifican la matriculación electrónicamente en tiempo real, y mantener una pegatina física solo añade costes innecesarios y burocracia para nuestros residentes. Se trata de eficiencia, sentido común y poner a las personas en primer lugar”, escribió Fernández en X.

Por su parte, el representante estatal Tom Fabricio, quien lideró la propuesta señaló a USA TODAY Network – Florida que, de convertirse en ley, le ahorrarían al estado US$24 millones al año.

Modernizing government is not optional. It is our responsibility. I strongly support the legislation approved by the House State Affairs Committee to eliminate the outdated yellow registration sticker requirement. Law enforcement already verifies registration electronically in… https://t.co/mmUB48v1en — Dariel Fernandez (@darielfernandez) February 18, 2026

CONOCE MÁS SOBRE EL PROYECTO PARA ELIMINAR LA PEGATINA AMARILLA DE REGISTRO EN LAS PLACAS DE LOS CARROS

Si bien la eliminación de la pegatina amarilla de registro de los vehículos reducirá trámites burocráticos y gastos, Fernández aclaró que el proyecto no libera a los contribuyentes del requisito de registrar el carro ni de renovar la matrícula cada año, publica El Nuevo Herald.

Aunque los conductores ya no tendrían la obligación de mostrar la pegatina física que debe estar en un área específica de la placa del vehículo, igual se hará la verificación, pero de forma digital. “La calcomanía amarilla física se decolora, se deteriora, se la roban y les cuesta dinero a nuestros residentes cada año”, indicó.

DE APROBARSE, ¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR?

Tras ser aprobada por unanimidad en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes (21 a 0), el proyecto de ley HB 841 debe ser convalidado ahora por la Cámara de Representantes de Florida.

Si recibe luz verde, la iniciativa eliminar la pegatina amarilla de registro en las placas de los vehículos podría entrar en vigor en julio de 2026.

La modernización del sistema de matriculación en Florida apunta a reemplazar la pegatina amarilla física por verificaciones digitales en tiempo real, con un posible ahorro de hasta US$24 millones al año (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!