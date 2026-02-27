Para miles de jóvenes que están amparados bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) , el sueño de alcanzar la Green Card en los Estados Unidos parece estar más cerca que nunca gracias a una vía legal. Este método, que ha comenzado a ganar relevancia, te permite que tu estatus temporal se transforme en una solución definitiva y estable. Si eres beneficiario o conoces a alguien en esta situación, te invito a descubrir cómo este procedimiento podría cambiar tu futuro legal en este país y qué pasos se necesita seguir para no perder esta gran oportunidad.

El DACA representa una medida migratoria en territorio estadounidense que brinda una protección provisional contra la expulsión del país a aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron siendo menores de edad, identificados habitualmente como ‘dreamers’.

Si bien este estatus no te brinda la oportunidad de residir permanentemente en EE.UU., te otorga la oportunidad de acceder a otras alternativas para conseguir dicho estatus y, posiblemente, contar con la tan ansiada ciudadanía.

La Green Card es un documento ansiado por millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

El método que permitiría a los beneficiarios del DACA obtener la Green Card

En una conversación con Televisa Univision , la abogada especialista en temas migratorios, Suleimani Maymí, explicó si es viable que un beneficiario de DACA aplique a una petición EB-2 por Interés Nacional (NIW, por sus siglas en inglés).

Te mencionaré que esta modalidad de visado facilita que los profesionales soliciten la residencia por cuenta propia, sin necesidad de un contrato laboral previo, siempre que posean títulos de posgrado (maestría o doctorado) o demuestren una trayectoria sobresaliente en áreas que aportan algún beneficio para los Estados Unidos.

Existe la posibilidad de que un beneficiario de DACA obtenga su Green Card, pero deberá cumplir una serie de requisitos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Entonces, de aprobarse dicha solicitud, la letrada consideró que se trataría de un paso crucial para un beneficiario de DACA, ya que tendrá más posibilidades de obtener la Green Card.

Eso sí, el éxito de este proceso dependerá estrictamente de una investigación previa sobre cómo esta persona ingresó a EE.UU. Se evaluará si existió un periodo de presencia ilegal antes de ser beneficiado, ya que este factor determinará la regularización del estatus legal.

