Una fuerte tormenta cruzará Estados Unidos esta semana, justo después del sistema invernal que causó caos en los viajes durante el fin de semana de Thanksgiving. Con el inicio del invierno meteorológico, este nuevo evento traerá una combinación de nieve, hielo y lluvia a su paso de costa a costa.

El sistema comenzará el domingo en las Montañas Rocosas y avanzará hasta el miércoles hacia el Noreste.

A lo largo de su recorrido, podría generar problemas en aeropuertos y carreteras debido a las condiciones peligrosas del clima.

La nieve se formará primero en el norte de las Rocosas y luego se desplazará hacia el sur, con posibles nevadas en Utah, Colorado y Nuevo México antes de que la tormenta entre a las Llanuras.

El sistema comenzará en las Rocosas y avanzará hacia el Noreste, afectando a estados del Medio Oeste y del Atlántico medio. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Cuando llegue a las Llanuras, ciudades como Chicago, St. Louis y Detroit podrían volver a ver nieve, apenas días después de la tormenta récord de Thanksgiving que afectó al Medio Oeste.

Se estiman entre 3 y 5 pulgadas de acumulación desde el norte de Missouri hasta el norte de Illinois. En el valle del río Ohio también se esperan nevadas, aunque menores, de entre 1 y 3 pulgadas.

El hielo será uno de los mayores riesgos en autopistas importantes de Arkansas y Oklahoma, donde el aire ártico persistirá. Tulsa, Little Rock y Fort Smith están dentro de la zona donde podrían registrarse nevadas irregulares y condiciones peligrosas por hielo.

Algunas ciudades podrían ver varias pulgadas de nieve mientras que otras enfrentarán riesgos por hielo en carreteras. (Foto: AFP)

Entre martes y miércoles, el sistema avanzará hacia el Atlántico medio y el Noreste, principalmente con lluvia, aunque también traerá una mezcla invernal en algunas áreas.

Las amenazas de hielo serán más probables en West Virginia y en las montañas de Virginia. En zonas interiores de Maine y Pensilvania se espera nieve, aunque la cantidad exacta aún no está clara y se definirá en los próximos días.

Según FOX Forecast Center, la trayectoria de la tormenta será clave para determinar qué regiones recibirán lluvia y cuáles verán nieve.

La trayectoria exacta determinará qué zonas recibirán lluvia o nieve. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Cómo protegerse durante una tormenta invernal

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Cruz Roja Americana, lo ideal es permanecer adentro y evitar viajar. Vístete con múltiples capas de ropa abrigada para conservar el calor. Cierra las cortinas y las puertas de las habitaciones que no uses. Bebe líquidos tibios, pero evita el alcohol y la cafeína.

Nunca uses generadores, estufas de gas o parrillas en interiores. El monóxido de carbono puede ser peligroso. Utiliza linternas a pilas en lugar de velas. Mantén los calentadores portátiles a un metro de distancia de materiales inflamables y usa una radio para recibir alertas.

Para evitar daños, deja las llaves de agua goteando para proteger las tuberías del congelamiento. Abre los gabinetes bajo los lavamanos para que el calor llegue a ellas. Presta atención a los signos de hipotermia y revisa a los vecinos vulnerables.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí