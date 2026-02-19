Una nueva tormenta invernal vuelve a poner en alerta a Nueva York justo cuando muchos pensaban que lo más intenso del invierno ya había pasado y empezaban a guardar las chamarras más pesadas en el clóset. En los últimos días, los modelos meteorológicos han mostrado un sistema que podría reorganizarse y afectar a buena parte del noreste de Estados Unidos, incluyendo el área metropolitana más poblada del país, donde viven millones de latinos entre Queens, el Alto Manhattan, El Bronx, Nueva Jersey y zonas de Long Island que ya han lidiado con varios eventos de nieve, lluvia helada y “nor’easters” en los últimos años. En barrios como Jackson Heights, Washington Heights o Paterson, muchos ya están acostumbrados a revisar el pronóstico antes de salir a trabajar, hacer entregas, abrir sus negocios o llevar a los niños a la escuela, porque saben que una mezcla de lluvia fría y nieve puede complicar desde el subway hasta los autobuses y el tráfico en las autopistas.

El panorama no es sencillo y los expertos insisten en que, con las temperaturas tan justas alrededor del punto de congelación, pequeños cambios en la trayectoria o en el aire frío disponible pueden marcar la diferencia entre solo lluvia molesta, nieve pesada que se acumula en calles y aceras, o una mezcla peligrosa que complica el tránsito, el transporte público y hasta las actividades típicas de fin de semana de muchas familias hispanas. La tormenta se formó inicialmente cerca de la costa de Washington, en el noroeste del Pacífico, y ha seguido un recorrido que la llevará a cruzar California, luego las Montañas Rocosas y, finalmente, los estados centrales antes de acercarse al corredor del Atlántico, la franja donde se ubican ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston. El gran interrogante es qué tanto frío habrá disponible cuando llegue al noreste y si eso permitirá que la precipitación sea en forma de nieve o lluvia en el área triestatal.

¿CÓMO SE ESTÁ FORMANDO ESTA TORMENTA?

De acuerdo con meteorólogos de AccuWeather, el sistema tiene potencial, pero depende de varios factores clave. Brandon Buckingham, meteorólogo de la firma, advirtió que “hay muchas piezas del rompecabezas que tendrían que encajar en el momento adecuado para que se desarrolle una tormenta importante y traiga fuertes nevadas a finales de este fin de semana y comienzos de la próxima semana”. La trayectoria que ha seguido hasta ahora —desde la costa del Pacífico, atravesando el oeste del país y moviéndose hacia el centro— es típica de sistemas que luego pueden reorganizarse cerca de la costa este, pero no garantiza por sí sola una nevada fuerte en Nueva York.

El principal obstáculo, según los expertos, es la falta de aire frío suficiente en el momento en que el sistema se consolide. El meteorólogo jefe de AccuWeather, Jon Porter, fue claro al señalar: “Un problema significativo que vemos desde el inicio es la falta de aire frío en el momento en que se pronostica que la tormenta se desarrolle”. Y aquí vale la pena detenernos un segundo: el aire frío es determinante para que la nieve llegue al suelo sin derretirse. Aunque mucha precipitación comienza como nieve en las capas altas de la atmósfera durante esta época del año, si atraviesa aire más templado antes de tocar tierra, termina convirtiéndose en lluvia o en una mezcla incómoda que puede generar charcos, hielo negro en las carreteras y condiciones peligrosas para quienes manejan hacia el trabajo, llevan a los niños a la escuela o se mueven en transporte público.

EL FACTOR CLAVE: LA TRAYECTORIA

Otro elemento decisivo será la ruta final del sistema. Si la tormenta se desplaza demasiado hacia el interior del país, podría arrastrar aire más cálido hacia el corredor de la Interestatal 95, lo que reduciría las probabilidades de una nevada significativa en ciudades como Nueva York. Por el contrario, si el sistema se mantiene más cerca de la costa atlántica y logra conectarse con suficiente aire frío, el noreste podría ver acumulaciones de nieve, especialmente desde el domingo hacia el lunes. Incluso los meteorólogos analizan la posible formación de un “norlun trough”, una franja estrecha que puede generar nevadas intensas en un corredor de pocos kilómetros bajo condiciones muy específicas. Aunque es un fenómeno poco frecuente, no se descarta que pueda desarrollarse entre los Apalaches centrales y sectores del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, lo que podría dejar diferencias marcadas en distancias muy cortas: barrios con varios centímetros de nieve y, a pocos minutos en auto, zonas con más lluvia que otra cosa.

QUÉ SE ESPERA EN NUEVA YORK DEL 21 AL 23 DE FEBRERO

Ahora vayamos a lo concreto para la ciudad, incluyendo condados como Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island, donde vive una gran comunidad hispana que depende del subway, los autobuses y, en muchos casos, de trabajos que no se detienen por el mal tiempo. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa un ambiente mayormente nublado durante todo el periodo, con probabilidad de lluvia y nieve desde la noche del sábado y a lo largo del domingo y lunes.

Día Temperatura máxima Temperatura mínima Condiciones generales Sábado 21 de febrero 46 °F (8 °C) 35 °F (2 °C) Nublado, lluvia y nieve desde la noche Domingo 22 de febrero 37 °F (3 °C) 33 °F (1 °C) Mayormente nublado, probabilidad de precipitación Lunes 23 de febrero 38 °F (3 °C) 30 °F (−1 °C) Nublado, posibles lluvias y nevadas

Como puedes ver, las temperaturas estarán muy cerca del punto de congelación, sobre todo en las noches. Eso significa que cualquier cambio leve en el aire frío disponible podría inclinar la balanza entre lluvia fría y nieve acumulable, algo que ya conocen bien quienes han vivido varios inviernos en el área triestatal y han visto cómo, de un vecindario a otro, las condiciones cambian rápidamente.

UN FIN DE SEMANA PARA SEGUIR DE CERCA

Antes de la llegada más directa del sistema entre domingo y lunes, ya se han registrado rondas de lluvia, hielo y nieve en partes del Medio Oeste y el noreste. Eso añade complejidad al pronóstico, porque cada sistema previo modifica la temperatura del suelo y la cantidad de aire frío disponible. Para muchas familias latinas que trabajan en construcción, limpieza, delivery o servicios esenciales, estos detalles no son solo datos técnicos: pueden significar si será seguro manejar, caminar o usar la bicicleta para cumplir con la jornada.

Los meteorólogos de AccuWeather han señalado que continuarán ajustando el pronóstico a medida que el sistema avance y se definan mejor sus componentes. En este tipo de tormentas invernales, pequeños cambios en trayectoria o temperatura pueden marcar una diferencia considerable en el resultado final. Si vives en Nueva York o tienes planes para esos días —como viajes en autobús hacia otros estados, visitas familiares o actividades en comunidad en parroquias y centros culturales latinos—, la recomendación es clara: mantente atento a las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y revisa los avisos locales de tu ciudad o condado. Con temperaturas tan ajustadas al límite, no sería extraño que el panorama cambie en cuestión de horas, así que vale la pena revisar el pronóstico el mismo día antes de salir, considerar más tiempo para tus desplazamientos y tener a mano lo básico para el frío: ropa abrigada por capas, calzado adecuado para nieve o lluvia y precaución extra al manejar o caminar sobre superficies que puedan estar resbalosas.

RECOMENDACIONES PARA LA NEVADA EN NUEVA YORK

1. Revisa el pronóstico con frecuencia. Consulta varias veces al día el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y los avisos locales, porque con temperaturas cercanas a 32 °F (0 °C) el panorama puede cambiar en pocas horas.

2. Planifica tus desplazamientos. Sal con más tiempo del habitual para ir al trabajo o a la escuela.Evita manejar en las horas de peor precipitación si no es estrictamente necesario. Considera alternativas: subway, tren o autobús, revisando antes si hay demoras.

3. Prepara tu ropa y calzado. Usa varias capas de ropa (thermal, suéter, abrigo). Elige zapatos o botas impermeables con buena tracción para evitar resbalones. Ten gorro, bufanda y guantes, especialmente en la noche y madrugada.

4. Ten listo un kit básico en casa: Agua, alimentos no perecederos y medicamentos esenciales. Linterna, baterías y cargadores portátiles para el celular. Manta extra y ropa abrigada por si bajan más las temperaturas de lo previsto.

5. Si manejas, prepara tu vehículo. Revisa neumáticos, frenos, limpiaparabrisas y nivel de anticongelante. Lleva raspador de hielo, guantes y una manta dentro del carro. Mantén el tanque de gasolina al menos a la mitad, por si hay retrasos o tráfico fuerte.

6. Cuida las aceras y entradas. Ten a mano sal o arena para las áreas más resbalosas frente a tu casa o negocio. Limpia la nieve fresca lo antes posible para evitar que se convierta en hielo duro. Usa movimientos suaves al palear para evitar lesiones en la espalda.

7. Protección para personas vulnerables. Verifica que adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y niños tengan suficiente abrigo y medicinas. Organiza con familiares o vecinos quién puede ayudarles si el clima se complica. Evita que estén expuestos mucho tiempo al frío intenso.

8. Precaución con el hielo negro. Maneja más despacio de lo normal y aumenta la distancia con el vehículo de adelante. Ten cuidado especial en puentes, rampas y esquinas, donde el hielo negro es más frecuente. Al caminar, pisa con el pie completo, pasos cortos y, si es posible, usa barandillas.

9. Si trabajas al aire libre o haces delivery. Usa ropa térmica y prendas impermeables. Protege manos y rostro, y toma descansos cortos en lugares cerrados y con calefacción. Revisa las rutas antes de salir y evita calles con mucha acumulación de nieve o hielo.

10. Carga siempre tu teléfono. Mantén el celular con batería alta antes de salir. Ten a mano números de emergencia, de tu trabajo, escuela de los niños y transporte público.

11. Ten un plan familiar. Acuerden un punto de encuentro si alguien se queda sin señal o sin batería. Hablen con anticipación de qué hacer si se suspenden clases o se retrasa el transporte.

12. Sigue solo información oficial. Prioriza los avisos del NWS, la Ciudad de Nueva York y los condados vecinos.Desconfía de rumores en redes y verifica siempre en fuentes confiables.

