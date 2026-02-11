Una nueva tormenta invernal vuelve a poner en alerta a Nueva York justo cuando muchos comienzan a hacer planes para el Día de San Valentín, desde las parejas que reservan mesa en un restaurante de Jackson Heights o Washington Heights hasta quienes piensan en una velada con vista al skyline de Manhattan o un paseo rápido por el Puente de Brooklyn después del trabajo. Si estás pensando en una cena en Midtown, una escapada a Brooklyn o simplemente salir a caminar por Central Park después de salir del subway, conviene prestar atención a lo que están diciendo los meteorólogos en Estados Unidos, porque todo indica que el fin de semana será frío, ventoso y, en algunos momentos, algo inestable en el área triestatal.

Durante las últimas semanas, el área metropolitana de Nueva York ha experimentado varios episodios de frío intenso, con sensaciones térmicas que han obligado a muchos a sacar de nuevo las parkas más pesadas y las bufandas que solo se usan en los inviernos más duros. Ahora, de acuerdo con los pronósticos más recientes de medios locales y servicios meteorológicos en Estados Unidos, un nuevo sistema se aproxima y podría alterar los planes del fin de semana romántico, especialmente para quienes pensaban en actividades al aire libre.

Montones de nieve cubren la acera mientras la gente cruza la calle en Midtown Manhattan en Nueva York (Foto: AFP)

¿HABRÁ NIEVE EL 14 DE FEBRERO?

La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿nevará el Día de San Valentín en Nueva York? Según las proyecciones actuales, el fin de semana de San Valentín se mantendría mayormente seco en la ciudad, con el mayor riesgo de precipitaciones concentrado entre el domingo y el lunes, lo que reduce las probabilidades de una nevada significativa justo durante la noche romántica. Históricamente, en estas fechas la ciudad suele registrar temperaturas máximas entre 28°F y 40°F (entre -2°C y 4°C) y un riesgo moderado de nieve ligera o lluvia fría, por lo que no se descarta por completo la presencia de copos aislados o lloviznas invernales.

Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather, explicó que el sistema podría iniciar con nieve, pero no necesariamente se mantendría así. “Probablemente comenzaremos con nieve, luego pasaremos a aguanieve, lluvia helada y luego lluvia, y luego podría ser que la mayor parte de la tormenta sea más bien lluviosa”, compartió Roys.

En otras palabras, aunque podría haber algunos copos iniciales en sectores del área triestatal —que incluye partes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut— la acumulación sería limitada o incluso nula en la ciudad, especialmente en zonas densamente urbanizadas donde el asfalto se mantiene más templado.

ZONAS CON MENOR IMPACTO

No todas las áreas enfrentarían el mismo escenario. De acuerdo con Roys, existe la posibilidad de que sectores como Staten Island y partes de la ciudad de Nueva York queden en el borde norte del sistema, lo que cambiaría notablemente la intensidad de la precipitación según el barrio.

“También estamos considerando la posibilidad de que la ciudad de Nueva York y Staten Island se encuentren en la periferia norte de esta tormenta”, dijo Roys. “Luego, analizamos a qué distancia al norte se siente la precipitación. Y si no es así, entonces se trata simplemente de una presencia seca”.

Eso significa que algunos vecindarios podrían experimentar apenas nubosidad y viento, sin precipitaciones relevantes, mientras que otros podrían ver breves episodios de nieve mezclada con lluvia que se derrite rápidamente al tocar el suelo. Para quienes viven en zonas como el Bronx, Queens o el norte de Nueva Jersey y suelen desplazarse a Manhattan en tren o en carro, esto se traduce en posibles cambios de condiciones en tramos muy cortos del trayecto, algo habitual en los inviernos recientes en la región.

LO QUE SÍ HABRÁ: FRÍO Y VIENTO

Aunque la nieve no sea la gran protagonista, el frío seguirá marcando el ambiente en la región. Las temperaturas se mantendrán en rangos invernales, con máximas alrededor de los 30 y pocos grados Fahrenheit y sensaciones inferiores cuando sople el viento, aunque no se espera un desplome tan severo como el registrado en los días más crudos de este invierno.

“Vamos a bajar un poco la temperatura, pero no será la caída dramática que vimos el fin de semana pasado”, aseguró Roys.

Además, se anticipan ráfagas de viento que podrían acercarse a las 30 millas por hora (mph), especialmente en zonas propensas a corrientes fuertes, como callejones urbanos y espacios entre edificios altos en Manhattan o áreas abiertas cerca del río Hudson y el East River. Quienes acostumbran caminar por zonas como Midtown, el Downtown de Brooklyn o la ribera en Long Island City saben que esas ráfagas pueden hacer que la sensación térmica sea mucho más incómoda de lo que marcan los termómetros.

Las cantidades de nieve en Nueva York en las últimas semanas fueron suficientes para que los vehículos queden "atascados". (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¿QUÉ ESPERAR ESTE FIN DE SEMANA?

Sábado 14 de febrero: condiciones mayormente secas en Nueva York, con nubes, algo de sol y ambiente frío típico de febrero.

Domingo y lunes: mayor probabilidad de precipitaciones, con un sistema que podría rozar la región y dejar nieve ligera, mezcla invernal o lluvia dependiendo de la trayectoria final.

Tipo de precipitación: posible inicio con nieve, transición a aguanieve, lluvia helada y finalmente lluvia, especialmente en sectores más cercanos a la costa y en la propia ciudad.

Acumulación: poca o ninguna en la ciudad, con mayor potencial de acumulación más al norte y al interior del estado.

Viento: ráfagas de hasta 30 mph en zonas expuestas, con sensación térmica más baja en puentes, avenidas amplias y áreas cercanas al agua.

Temperaturas: frías, pero no extremas, en un rango similar al promedio histórico de la ciudad para estas fechas.

Si me preguntas, lo más prudente es planificar actividades bajo techo y mantenerse atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) y de plataformas como AccuWeather, así como a los partes que suelen difundir los noticieros locales de Nueva York. En una ciudad donde muchos hispanos se mueven entre turnos de trabajo, estudios y compromisos familiares, tener un plan B bajo techo —desde una cena en un restaurante latino en el Alto Manhattan hasta una película en casa en Queens— puede marcar la diferencia si el clima decide cambiar a última hora.

Por ahora, todo indica que el Día de San Valentín no estaría marcado por una gran tormenta de nieve, sino por un ambiente frío, ventoso y posiblemente húmedo, con un margen de incertidumbre propio de los sistemas costeros que se mueven cerca del noreste de Estados Unidos. Así que, más que botas para nieve profunda, tal vez lo más útil sea un buen abrigo, guantes, gorro y un paraguas a la mano, especialmente si tu cita romántica incluye caminar unas cuadras desde la estación del subway hasta tu lugar de encuentro en cualquier rincón de la ciudad.

