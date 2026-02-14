Millones de familias en Estados Unidos —incluyendo a la amplia comunidad hispana que vive y trabaja en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia— deberán mantenerse muy atentas este fin de semana largo. Una poderosa tormenta que cruza el país amenaza con alterar planes por San Valentín y el Día de los Presidentes, justo cuando muchos aprovechan para salir a cenar, hacer compras en el mall, viajar por carretera para visitar a la familia o tomar turnos extra en restaurantes, construcción, limpieza y delivery. Los pronósticos apuntan a lluvias intensas, riesgo de inundaciones repentinas, tormentas severas y posibles tornados, especialmente en zonas urbanas y barrios donde vive gran parte de inmigrantes. Para quienes manejan por autopistas como la I-10, I-20 o la I-35, el clima podría convertirse en un factor decisivo a la hora de organizar el fin de semana, cancelar salidas o reprogramar actividades con los niños. De acuerdo con reportes de FOX Weather y pronósticos del National Weather Service (NWS), el sistema impactará amplias zonas del sur profundo y avanzará hacia la Costa del Golfo durante el lunes feriado.

¿CUÁNDO IMPACTARÁ LA TORMENTA?

Viernes 13 de febrero:

Lluvias y tormentas desde el oeste de Texas hasta el centro de Oklahoma.

Amenaza de inundaciones repentinas de bajo nivel desde Lubbock (Texas) hasta Joplin (Missouri), especialmente en zonas con drenaje deficiente y áreas cercanas a arroyos.

Posibles tormentas eléctricas severas por la tarde, con ráfagas de viento fuertes que podrían afectar el tránsito y algunas líneas eléctricas.

Sábado 14 de febrero

La amenaza de inundación se desplaza hacia Arkansas y aumenta a nivel 2 de 4, según el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA.

Se prevé la formación de tormentas a lo largo de una línea que atravesaría áreas metropolitanas clave de Texas como Dallas–Fort Worth, Houston y San Antonio, donde vive una de las comunidades latinas más grandes del país.

Riesgo de tormentas severas nivel 2 de 5 en partes de la Costa del Golfo, con potencial de granizo y vientos dañinos que podrían afectar techos ligeros y anuncios comerciales.

Domingo 15 y lunes 16 de febrero (Día de los Presidentes):

El sistema avanza hacia el sureste y se extiende sobre el Deep South.

Se esperan acumulaciones generalizadas de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cm).

Bolsas localizadas podrían alcanzar 2 a 3 pulgadas en varios estados del sur, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas y barrios cercanos a ríos o bayous.

ESTADOS BAJO MAYOR AMENAZA

Según FOX Weather y el NWS, los estados con mayor probabilidad de impactos significativos son:

Texas

Oklahoma

Arkansas

Missouri

Mississippi

Alabama

Georgia

Luisiana

En ciudades como Atlanta (Georgia) y Jackson (Mississippi), los registros muestran déficits de lluvia de entre cinco y seis pulgadas por debajo del promedio, lo que convierte a esta tormenta en un arma de doble filo: necesaria para aliviar la sequía, pero peligrosa si las precipitaciones caen en periodos muy cortos. En zonas del área de Houston, Nueva Orleans, San Antonio o el Valle de Texas, donde muchas familias hispanas viven en vecindarios propensos a inundaciones, una sola noche de lluvia intensa puede causar problemas serios.

PRINCIPALES RIESGOS DEL SISTEMA

Riesgo Detalles Inundaciones repentinas Especialmente en zonas urbanas, vecindarios con drenaje deficiente y áreas cercanas a ríos, canales y bayous Tormentas severas Vientos dañinos y granizo que pueden afectar vehículos, techos ligeros y estructuras temporales Tornados aislados Posibles superceldas en Texas y la Costa del Golfo, con tornados breves pero intensos Interrupciones de viaje Retrasos en vuelos, desvíos y tráfico complicado en autopistas interestatales y carreteras locales

FOX Weather también advierte que algunas tormentas podrían evolucionar a superceldas, un tipo de sistema más organizado capaz de producir tornados breves pero intensos, como los que en años recientes han afectado partes de Texas, Oklahoma y el sur de Mississippi.

¿SERÁ BENEFICIOSA LA LLUVIA?

Más allá de los riesgos, esta tormenta traerá precipitaciones muy necesarias para sectores que atraviesan uno de los inviernos más secos registrados. En varias comunidades agrícolas del sur —donde trabajan miles de familias hispanas en cultivos, empacadoras y ranchos— la lluvia podría aliviar la sequía persistente y mejorar las condiciones para la próxima temporada.

Sin embargo, expertos advierten que cuando el suelo está muy seco, el agua no siempre se absorbe con rapidez, lo que puede aumentar el riesgo de escorrentía e inundaciones repentinas, sobre todo en campos cercanos a ríos, zonas bajas y caminos rurales sin pavimentar.

¿CUÁNDO Y DÓNDE PODRÍA HABER TORNADOS?

En la más reciente actualización del Storm Prediction Center, el mayor riesgo de tornados se concentra entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, especialmente a lo largo del sur de Texas, el este de Texas y partes de Luisiana y Mississippi. En esa franja horaria, las condiciones en la atmósfera —aire cálido y húmedo cerca de la superficie y vientos más fríos y fuertes en altura— favorecerían la formación de tormentas supercelulares, el tipo de tormenta más propenso a producir tornados breves pero peligrosos. Aunque no se espera un brote masivo, sí existe la posibilidad de que algunos de estos giros ocurran de manera rápida y con poca anticipación.

Las zonas con mayor atención incluyen áreas cercanas a corredores interestatales como la I-10, la I-20 y la I-35, donde vive y se mueve buena parte de la comunidad hispana que trabaja en construcción, delivery, limpieza, restaurantes y servicios. Ciudades y alrededores de Houston, San Antonio, el este de Texas, partes del norte de Luisiana y el sur de Mississippi podrían ver tormentas con rotación, sobre todo si se desarrollan celdas aisladas delante de la línea principal de lluvia. En estos lugares, un simple cambio en la trayectoria de la tormenta puede marcar la diferencia entre solo lluvia fuerte o la aparición de un tornado.

Los meteorólogos insisten en que, aunque el riesgo no es extremo, no debe subestimarse, en particular en vecindarios con casas móviles o estructuras más vulnerables, donde viven muchas familias latinas. Recomiendan tener identificada de antemano una habitación interior sin ventanas, un refugio comunitario o la casa de un familiar con construcción más sólida para ir en caso de aviso de tornado. También sugieren activar las alertas de emergencia en el celular, seguir los reportes del NWS y de FOX Weather y no confiar solo en lo que se ve por la ventana, ya que algunos tornados pueden quedar parcialmente ocultos por la lluvia.

RECOMENDACIONES PARA LA COMUNIDAD

Consultar alertas locales del NWS en inglés o español (a través de la app del tiempo, la radio NOAA o los avisos de emergencia en el teléfono).

Evitar conducir por carreteras inundadas: “Turn around, don’t drown” (“Da la vuelta, no te arriesgues”).

Mantener cargados los teléfonos móviles y tener a la mano linternas y baterías ante posibles cortes eléctricos.

Si vive en casa móvil, traila o zona baja, identificar un lugar seguro cercano, como la casa de un familiar, un centro comunitario o un refugio designado por las autoridades locales.

Revisar el pronóstico antes de salir a trabajar temprano, llevar a los niños a la escuela o manejar por autopistas como la I-10, I-20, I-35 o la I-45.

