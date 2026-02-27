Lo que parecía una jornada laboral en las calles de Phoenix se transformó inesperadamente en una escena digna de película que causó el reconocimiento de la población estadounidense. Como un plan del destino, un grupo de trabajadores de mudanza de Camelback Moving que transitaban por Phoenix fueron el recurso de esperanza para una menor de edad que estuvo a punto de ser secuestrada. Su rápida intervención fue clave para que la familia de esta infante no lamente una pérdida. En los siguientes párrafos, te revelaré los detalles de este valeroso rescate.

Según N+ Univision, estos trabajadores a bordo de un transporte de carga se habían trasladado hacia una gasolinera situada en esta ciudad para disfrutar de un café y unos sándwiches como parte de su momento de descanso.

En medio de un entorno que parecía de lo más tranquilo, uno de los trabajadores, que ingresó a la tienda de la gasolinera para realizar compras, regresó al vehículo para informar a sus compañeros que el personal de seguridad le advirtió sobre la presencia de una menor de 3 años, quien fue reportada como secuestrada.

Esta niña, cuyas iniciales son K. R., estaba acompañada de una persona que no mantiene un vínculo familiar. Se trata de Mariana Noriega, una joven de 23 años que se le catalogó como la principal sospechosa de haber raptado a la infante.

Ante el aviso, los cuatros trabajadores comenzaron a indagar si realmente la menor de edad era aquella que había sido reportada como desaparecida. Cuando corroboraron la información, optaron por evitar el secuestro.

El momento exacto en que el conductor se posiciona detrás de la camioneta para impedir su escape. (Crédito: N+ UNIVISION / YouTube)

Una método simple, pero totalmente perfecto

Mientras que el guardia de seguridad se contactó con los agentes locales para que realicen la intervención, el conductor del vehículo de mudanza tuvo una excelente idea que resultó completamente efectiva: posicionó su unidad detrás de la camioneta donde se encontraba la sospechosa y la niña de 3 años.

Esta simple acción imposibilitó a la joven escapar en su vehículo, pues no contaba con el espacio suficiente para retroceder ni realizar movimientos hacia otras direcciones. Lo mejor de todo es que se realizó con total naturalidad, ya que nadie sospechó que se estaba evitando un intento de secuestro.

Ralph Vollmert fue uno de los participantes que evitó el secuestro de la menor de edad. (Crédito: N+ UNIVISION / YouTube)

“No intentábamos prestarles atención, no las mirábamos fijamente ni intentábamos hablar con ellas; simplemente actuábamos como si estuviéramos haciendo lo nuestro”, fueron las palabras de Ralph Vollmert, uno de los trabajadores de Camelback Moving.

En cuestión de minutos, los efectivos policiales llegaron al lugar para rescatar a la menor de edad. Esta acción le valió el reconocimiento a estos trabajadores por parte del Departamento Policial de Avondale. Fueron nominados como “auténticos héroes”, pues permitieron que la niña regrese sana y salva con su familia.

