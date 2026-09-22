Una pareja de Long Island, Nueva York, se encontró con algo inesperado justo antes de asistir a un espectáculo de Broadway: un diamante que estaba tirado en el suelo de un restaurante de Times Square. En lugar de quedarse con la joya, Michelle y Jennifer DeLucia comenzaron a buscar una manera de localizar a la persona que la perdió.

Las mujeres estaban entrando al restaurante Tony DiNapoli cuando Michelle vio algo que brillaba cerca de la entrada. Al acercarse para observarlo mejor, descubrió que no se trataba de una piedra cualquiera, sino de un diamante con un grabado y un número de certificación.

El detalle que podría ayudar a encontrar al dueño

El grabado incluía un número relacionado con el International Gemological Institute (IGI), una de las principales organizaciones dedicadas a la certificación y clasificación de diamantes. Ese dato permitió comenzar a investigar el origen de la piedra.

“Me di cuenta de que estaba grabado. Y que estuviera grabado significaba que en realidad era un diamante”, explicó Michelle a NBC New York. “Así que en ese momento miré a mi esposa y le dije: ‘Quiero encontrar de quién es este diamante’”.

El medio citado se puso en contacto con el IGI utilizando el número del informe. La organización, encargada de certificar gemas y diamantes, pudo confirmar información sobre la piedra, entre ella su talla, peso en quilates, color, claridad y fecha original de compra.

La organización confirmó las características de la joya, pero algunos datos se mantienen en reserva para que el verdadero propietario pueda demostrar que le pertenece. (Foto: NBC New York)

¿Cómo podrán identificar al propietario?

Aunque esos datos fueron confirmados, no todos serán difundidos públicamente. La razón es permitir que quien reclame el diamante pueda demostrar que realmente es suyo y proporcionar información que coincida con los registros de la piedra.

Las DeLucias decidieron desde el principio que su objetivo sería devolver la joya. Según contaron, tampoco es la primera vez que ayudan a una persona a recuperar algo importante que había perdido.

Jennifer recordó que años atrás encontraron un pasaporte perteneciente a un visitante de Nueva Zelanda en Times Square y lograron ayudar a que regresara a su propietario.

La pareja quiere devolver el diamante

Para Michelle, el valor de la piedra no es lo más importante. Considera que el diamante podría tener un significado especial para la persona que lo perdió, algo que va más allá de su precio.

“Para mí, es más importante que ellos lo recuperen”, dijo Michelle. “No conozco la historia de esta persona. Podría ser algo muy sentimental para ellos”.

Ahora la pareja busca ayuda para encontrar al propietario del diamante.

Quienes tengan información sobre la joya pueden ponerse en contacto con la reportera Lynda Baquero a través de Instagram.