El accidente del helicóptero de NBC4 en Chatsworth, Los Ángeles, continúa bajo investigación, pero las imágenes del momento de la caída ya fueron analizadas por una piloto con amplia experiencia en este tipo de aeronaves. Zoey Tur, quien acumula más de 10.000 horas de vuelo y llegó a ser propietaria de dos helicópteros AS350 B2, revisó el video y el audio registrados durante el incidente.

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Tur, expiloto-reportera de KCBS y KNBC, señaló que las imágenes parecían mostrar una pérdida importante de velocidad de giro del rotor mientras el helicóptero permanecía en vuelo estacionario. Desde su perspectiva, una respuesta más rápida ante esa situación podría haber permitido que la aeronave descendiera de manera diferente.

“Creo que había una buena posibilidad de que la aeronave pudiera haber aterrizado de manera segura si el piloto hubiera reaccionado con suficiente rapidez”, afirmó, según el New York Post.

El helicóptero estaba cubriendo un accidente en el que estuvieron involucrados una camioneta SUV y un autobús de Metro cuando terminó precipitándose al suelo. El siniestro dejó tres víctimas mortales: la reportera de NBC4 y Telemundo 52 Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y el peatón Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, que se encontraba en tierra.

¿Qué pudo haber ocurrido durante el vuelo?

De acuerdo con el análisis de Tur, el helicóptero aparentemente se encontraba suspendido en el aire cuando el motor comenzó a perder revoluciones. Después se escuchó una alarma conocida como klaxon, bocina destinada a advertir al piloto sobre una baja velocidad del rotor o una posible pérdida de presión hidráulica.

Tur señaló que, por lo que pudo observar y escuchar, la advertencia parecía estar relacionada con una disminución de las revoluciones del rotor y no necesariamente con una falla hidráulica.

Asimismo, explicó que el piloto utiliza el colectivo, una palanca que maneja con la mano izquierda, para modificar el ángulo de las palas y controlar las revoluciones del rotor.

If you listen, you could hear the low rotor RPM annunciator horn going off. You could also hear the engine rev down. This was an engine failure, and slow response into entering an auto -rotation by PiC. No survivors. #KNBC #HelicopterCrash pic.twitter.com/JbOJ5DGPZR — Zoey Tur🚁 (@ZoeyTur) September 16, 2026

“No quieres escuchar ninguna de estas cosas cuando la bocina se activa durante el vuelo porque significa que solo tienes uno o dos segundos para bajar ese colectivo”, dijo.

La piloto estimó que la alarma podía escucharse durante aproximadamente cinco o seis segundos en el material registrado. En el audio de la tripulación también se escucha a una persona decir “oh, oh”, seguido de “¿No puedes levantarlo?”, mientras la aeronave descendía rápidamente.

Tur explicó que, ante una pérdida de potencia, ese margen de tiempo puede ser especialmente importante para comenzar una maniobra de emergencia.

La maniobra que pudo ser determinante

La respuesta a la que se refiere Tur es la autorrotación, un procedimiento de emergencia mediante el cual las palas del helicóptero continúan girando gracias al flujo de aire mientras la aeronave desciende, en lugar de depender de la potencia del motor.

Al bajar el colectivo se reduce el ángulo de las palas y se favorece que el rotor conserve las revoluciones necesarias para realizar posteriormente la maniobra de aterrizaje.

“Si hubiera reaccionado rápidamente, podría haber hecho descender la aeronave. Puede que no hubiera sido bonito. Podría haber dañado el [rotor de cola o dañado la aeronave], pero creo que habría sido sobrevivible”, sostuvo Tur.

El accidente dejó tres personas muertas, entre ellas la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. (Foto por BLAKE FAGAN / AFP)

Su explicación apunta a que los segundos transcurridos entre la advertencia y la reacción del piloto pudieron haber tenido importancia en una situación en la que la aeronave ya se encontraba a poca altura.

La situación era todavía más complicada porque el helicóptero estaba en vuelo estacionario. Según Tur, esa condición requiere más potencia y deja menos margen para responder ante una emergencia.

“Cuando estás en vuelo estacionario, estás usando más potencia, haciendo más ruido y tienes menos tiempo para reaccionar ante una emergencia”, explicó.

Tur aclara que no es la conclusión oficial

Tur también fue enfática en que su interpretación no representa el resultado de la investigación. “Cinco segundos de inacción es suficiente”, afirmó al describir lo que, según ella, muestran las imágenes. También señaló que en la grabación se puede escuchar al piloto decir una expresión de alarma justo antes de que la situación se volviera irrecuperable.

La causa del accidente todavía debe ser determinada por las autoridades. Tur mencionó como posibles explicaciones un eventual agotamiento del combustible o un problema mecánico que hubiera impedido que el combustible llegara correctamente al motor.

Moreno tenía experiencia como periodista aérea y también trabajaba con contenidos en español. (Foto: @eli_in_the_heli / Instagram)

Cabe agregar que las afirmaciones sobre los segundos de reacción y la posibilidad de supervivencia corresponden al análisis de Zoey Tur y no constituyen una determinación oficial de la NTSB. El material proporcionado también señala que el helicóptero era un Eurocopter/AS350 B2 Ecureuil de un solo motor.