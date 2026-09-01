Tras una semana de precipitaciones, Nueva York se prepara para una nueva serie de lluvias, truenos y posibles anegamientos que podrían complicar la vuelta a la rutina de millones en la ciudad. Mientras muchas familias retoman sus actividades, los trabajadores regresan a sus oficinas y los neoyorquinos vuelven a depender del subway, los autobuses y las autopistas para sus trayectos diarios, el tiempo podría convertirse en un problema o contratiempo adicional. Entre el martes y el jueves, e incluso podría ser que hasta el viernes, se esperan varios periodos de inestabilidad, con aguaceros capaces de dejar grandes cantidades de agua en poco tiempo, ráfagas de viento y demoras en el transporte. Para quienes viven en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island, convendrá revisar las alertas antes de salir de casa y considerar más tiempo para llegar al trabajo, la escuela o cualquier cita.

El panorama no se reduce a una lluvia común. La preocupación está en la posibilidad de que se formen varias rondas de tormentas sobre el noreste, especialmente en Nueva York, como señala CBS News, una situación que puede saturar los drenajes y dejar calles bajo el agua en zonas vulnerables. Las previsiones también contemplan vientos fuertes, granizo aislado y, en menor medida, la formación de algún tornado.

Nueva York volverá a experimentar un episodio de intensas lluvias que provocarán inundaciones. El transporte público sería uno de los sectores más afectados (Foto: AFP)

ESTOS SERÁN LOS DÍAS DE MAYOR RIESGO EN NYC

La situación puede cambiar con las actualizaciones del pronóstico, especialmente en los horarios y los sectores donde se concentren los aguaceros. Sin embargo, el tramo que requiere más atención para la ciudad se extiende desde el martes 1 hasta el jueves 3 de septiembre.

Día Qué se espera en NYC Nivel de atención Martes 1 de septiembre Tormentas eléctricas, ambiente húmedo y lluvias intensas por momentos Moderado-alto Miércoles 2 de septiembre Posibles tormentas fuertes, ráfagas dañinas y riesgo de anegamientos repentinos Mayor riesgo Jueves 3 de septiembre Lluvias persistentes y posibilidad de actividad eléctrica en distintos momentos Moderado-alto Viernes 4 de septiembre Tendencia a una mejora gradual, aunque podrían quedar chubascos aislados Menor

El martes marcaría el comienzo de la racha. Un sistema que avanzará desde Canadá favorecerá condiciones propicias para tormentas en parte del noreste, incluido el corredor de la I-95. En NYC, la jornada podría comenzar con temperaturas cálidas y nubosidad variable, pero el ambiente tendrá suficiente humedad para que se desarrollen aguaceros durante el día o hacia la tarde.

El miércoles aparece como la fecha más delicada de la semana. Los modelos y reportes meteorológicos anticipan un escenario favorable para tormentas capaces de producir vientos intensos, descargas eléctricas y lluvia concentrada en periodos cortos. El riesgo no significa que todos los barrios tendrán el mismo impacto, pero algunas zonas podrían registrar condiciones más severas que otras.

El jueves todavía puede traer precipitaciones y actividad eléctrica, aunque el núcleo de mayor amenaza podría desplazarse hacia sectores del Mid-Atlantic. Aun así, Nueva York permanecería dentro de un patrón inestable, por lo que no sería prudente asumir que será un día seco o sin afectaciones.

Para el viernes se espera una transición hacia un ambiente más tranquilo. Podrían persistir algunas lluvias aisladas durante la mañana o en sectores puntuales, pero la tendencia general apunta a una mejora antes del fin de semana largo de Labor Day.

Probabilidades de lluvia por día en NYC (Foto: CBS News)

¿CUÁNTA LLUVIA PODRÍA CAER?

El dato más importante no será necesariamente el acumulado que deje la semana, sino la rapidez con la que puede caer el agua. Cuando una tormenta descarga entre 1 y 2 pulgadas por hora, los sistemas de drenaje pueden verse superados, incluso si el episodio dura poco tiempo.

Las proyecciones regionales, según Fox Weather, contemplan acumulados de hasta 3 pulgadas en puntos localizados del noreste. Eso no quiere decir que toda la ciudad recibirá esa cantidad. En Nueva York, las diferencias entre barrios pueden ser notables: mientras una parte de Queens recibe un aguacero intenso, Manhattan o Staten Island pueden registrar una lluvia mucho más ligera.

Intensidad de la lluvia Posibles efectos en la ciudad Lluvia ligera durante varias horas Pavimento mojado, tránsito lento y demoras aisladas Aguacero de 1 pulgada por hora Acumulación en calles, drenajes exigidos y charcos profundos Entre 1 y 2 pulgadas por hora Riesgo elevado de inundación repentina en puntos vulnerables Tormentas repetidas sobre la misma zona Posibles filtraciones, pasos inferiores anegados y problemas en el transporte

El mayor problema suele surgir cuando una celda de tormenta permanece sobre el mismo sector o cuando otra llega poco después. En ese escenario, las alcantarillas pueden no evacuar el volumen de agua a la velocidad necesaria y la situación cambia en cuestión de minutos.

¿POR QUÉ NUEVA YORK SE INUNDA TAN RÁPIDO?

Nueva York es una ciudad construida sobre concreto, asfalto y edificios. Hay pocas áreas donde la lluvia pueda filtrarse con facilidad, por lo que gran parte termina corriendo hacia las alcantarillas, las bocas de tormenta y los puntos bajos de las calles.

Cuando el agua cae con fuerza, los lugares más expuestos suelen ser los pasos inferiores, los accesos a autopistas, estaciones de subway, sótanos y vías que ya tienen antecedentes de drenaje limitado. Un trayecto cotidiano puede volverse complicado en poco tiempo, sobre todo en los accesos a la BQE, la FDR Drive, el Cross Bronx Expressway o los túneles que conectan Manhattan con otros boroughs.

Para quienes viven en apartamentos de sótano o en plantas bajas, la vigilancia debe ser mayor. Las inundaciones repentinas pueden afectar estas viviendas con rapidez, por lo que es importante tener listo un plan para subir a un lugar seguro si se emite una advertencia oficial.

VIENTO FUERTE, GRANIZO Y RIESGO AISLADO DE TORNADO

La lluvia no será el único elemento a vigilar. Las tormentas también podrían traer ráfagas suficientemente intensas como para derribar ramas, afectar tendidos eléctricos o generar problemas en calles arboladas y parques.

En una ciudad como Nueva York, la caída de un árbol puede bloquear una avenida, alterar una ruta de autobús o causar interrupciones puntuales en el servicio eléctrico. Quienes deban caminar, manejar o hacer entregas durante la parte más activa del episodio deben evitar zonas con árboles grandes, estructuras inestables y cables caídos.

También se contempla la posibilidad de granizo en algunos sectores de noreste de EE. UU., como señala Fox. El riesgo de tornado es bajo, pero no está completamente descartado si se desarrollan tormentas más organizadas. Por esa razón, las alertas que emitan las autoridades tendrán un papel clave durante estos días.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS RESIDENTES DE NYC?

Más allá de tener paraguas, la preparación puede marcar una diferencia. Las tormentas de finales de verano suelen formarse con rapidez y cambiar de intensidad en poco tiempo, por lo que revisar el cielo no siempre basta para calcular el riesgo.

Consulte las alertas meteorológicas antes de salir, especialmente entre martes y jueves.

Revise el estado del subway, los autobuses y los trenes antes de iniciar su viaje.

Salga con tiempo adicional si debe cruzar boroughs o llegar a Manhattan durante horas de mayor tráfico.

Evite conducir, caminar o montar bicicleta por una calle inundada.

No entre a pasos inferiores, sótanos, estaciones o espacios donde ya se acumule agua.

Manténgase lejos de cables eléctricos caídos y repórtelos a las autoridades.

No busque refugio debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.

Si recibe una alerta de inundación repentina, muévase a un sitio más alto y siga las indicaciones oficiales.

Cargue su teléfono y tenga a mano una batería portátil si vive en un área propensa a cortes de luz.

La recomendación es seguir los avisos del National Weather Service, NYC Emergency Management, la MTA y los canales oficiales de su borough. Esto será especialmente importante para quienes dependan del transporte público, trabajen al aire libre o vivan en zonas con antecedentes de acumulación de agua.

Los ciudadanos de Nueva York están soportando episodios fuertes de lluvias, algo tan habitual en esta parte del año (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿QUÉ ESPERAR RUMBO A LABOR DAY?

La parte más activa de este episodio se concentraría entre el martes y el jueves. Después, el panorama debería mejorar de forma gradual, con menos humedad y temperaturas algo más agradables para el fin de semana largo de Labor Day.

De todos modos, los neoyorquinos no deberían confiarse. Aunque la mañana comience tranquila, una tormenta de verano puede desarrollarse durante la tarde y cambiar por completo las condiciones de tránsito. Revisar el pronóstico antes de salir, ajustar los planes si hay alertas y evitar áreas inundadas será la mejor forma de reducir riesgos durante los días de mayor inestabilidad.