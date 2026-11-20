Sí, es hora de sacar el paraguas, nuevamente... Nueva York podría cerrar el fin de semana con un cambio meteorológico que conviene tener presente antes de hacer las compras para Thanksgiving, salir al trabajo, tomar el subway o viajar para reunirse con la familia. Una tormenta costera avanzaría hacia el norte estadounidense por el litoral atlántico y llevaría precipitaciones abundantes al área metropolitana entre la tarde del domingo 22 y la mañana del lunes 23 de noviembre. Storm Team 4, de NBC New York, SI Live, Telemundo 47, FOXNY 5, entre otros medios locales, prevén acumulados de 1 a 3 pulgadas durante aproximadamente 12 a 18 horas en buena parte de la región. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene cautela: todavía existen diferencias sobre el recorrido y la intensidad del sistema, por lo que las siguientes horas serán clave.

El panorama contrasta con las jornadas previas, donde se podría decir que la ciudad estaba atravesando por una seguidilla de buen clima. Eso ahora está por cambiar: la agencia federal (NWS) anticipa condiciones mayormente secas y temperaturas superiores a lo habitual hasta el sábado, pero después aumentaría considerablemente la posibilidad de un episodio lluvioso acompañado de viento, justo cuando algunas familias comienzan sus desplazamientos por el Día de Acción de Gracias.

Cantidad de agua que podría caer durante la tormenta costera (Foto: NBC New York)

¿CUÁNDO LLEGARÍA LA TORMENTA A NUEVA YORK?

El periodo que todos los neoyorquinos deben vigilar va desde la tarde del domingo 22 —o incluso un poco antes— hasta la mañana del lunes 23. NBC New York sitúa el posible comienzo de las precipitaciones entre media tarde y el anochecer, con continuidad durante la madrugada siguiente.

Por su parte, el NWS describe una baja presión que avanzaría por el sureste estadounidense durante el fin de semana antes de acercarse al área triestatal. Los horarios todavía podrían cambiar conforme evolucione ese fenómeno.

Día Panorama previsto para Nueva York Viernes 20 de noviembre Condiciones mayormente secas y temperaturas superiores a lo habitual para la época. Sábado 21 de noviembre Continuaría el tiempo favorable, antes del posible deterioro hacia el cierre del fin de semana. Domingo 22 de noviembre Las precipitaciones podrían comenzar entre media tarde y el anochecer, acompañadas de viento. Lunes 23 de noviembre Persistirían los aguaceros durante las primeras horas, con una posible mejoría posterior.

¿CUÁNTA LLUVIA PODRÍA CAER EN NYC Y SUS ALREDEDORES?

NBC New York calcula entre 1 y 3 pulgadas, equivalentes a unos 25 a 76 milímetros, durante aproximadamente 12 a 18 horas. Su pronóstico otorga mayor confianza a los acumulados importantes cerca del litoral y mantiene más incertidumbre hacia el interior.

En tanto, el NWS es prudente con las cantidades definitivas. En su discusión local del miércoles 18 de noviembre, señaló que todavía era temprano para precisar los totales y la intensidad máxima. También contempló un riesgo bajo de inundaciones repentinas localizadas si la baja presión se aproxima lo suficiente.

Cantidad de agua que podría caer durante la tormenta costera (Foto: NBC New York)

¿QUÉ ZONAS PODRÍAN RESULTAR MÁS AFECTADAS?

La atención estará puesta en los lugares expuestos a precipitaciones intensas, vientos fuertes y aumentos del nivel del mar. Sin embargo, todavía no hay suficiente certeza para establecer una lista definitiva de las localidades con mayores impactos. Entre los sectores que conviene seguir en las próximas actualizaciones figuran:

NYC: se contempla tiempo lluvioso y ventoso, aunque aún no puede determinarse qué distrito registraría los mayores acumulados.

Long Island: la intensidad de las ráfagas y los posibles efectos costeros dependerán de la proximidad del sistema.

Nueva Jersey y Connecticut: sus comunidades deberán consultar los boletines correspondientes, ya que las condiciones podrían variar dentro del área triestatal.

Una nueva tormenta llegará a Nueva York, provocando lluvias torrenciales desde el domingo 22 de noviembre (Foto: AFP) / SELCUK ACAR

¿QUÉ TAN FUERTES SERÍAN LOS VIENTOS?

Si la tormenta pasa sobre el litoral o muy cerca de él, el NWS considera posibles velocidades sostenidas de 20 a 30 millas por hora. Las ráfagas podrían alcanzar entre 35 y 40 mph, equivalentes a unos 56 a 64 kilómetros por hora.

Esas cifras corresponden a un escenario condicionado por la trayectoria, no a una intensidad confirmada para toda la ciudad. Una desviación hacia mar abierto reduciría los efectos previstos en tierra.