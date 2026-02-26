Si tienes planificado visitar el Universal’s Volcano Bay , deberás enterarte de las nuevas actualizaciones antes de empacar tu traje de baño. Este famoso parque acuático ha decidido dar un paso hacia la digitalización, pues informó que el uso de efectivo y monedas quedará en el pasado. Esta nueva implementación pretende agilizar la experiencia de cada visitante, permitiendo que obtenga una vivencia increíble bajo el sol de Florida. En los siguientes párrafos, te revelaré cuáles son los nuevos sistemas de pago y cómo funcionarán para que no tengas inconveniente alguno en tu próxima visita.

Este nuevo cambio entró en rigor desde el pasado miércoles 25 de febrero, con el propósito de agilizar las transacciones, reducir los tiempos de espera y que los visitantes puedan disfrutar de las áreas de comidas y tienda oficiales.

Este centro de entretenimiento forma parte del Universal Orlando Resort. (Crédito: @universalsvolcanobay / Instagram)

Qué formas de pago estarán disponibles en el Universal’s Volcano Bay

Las opciones de pago admitidas serán sumamente accesibles para cualquier usuario, ya que desde este momento se aceptarán tarjetas físicas de crédito y debito, además de las versiones digitales integradas en las billeteras electrónicas de Apple Pay y Google Pay.

Para mayor comodidad, el centro de entretenimiento también permite realizar transacciones mediante su aplicativo Universal Pay; además del uso de gift cards oficiales diseñadas específicamente para Universal Volcano Bay.

En el hipotético caso que no cuentes con las modalidades de pago anteriormente mencionadas y solo tienes disponible dinero en efectivo, no existe algún inconveniente. Los usuarios pueden acudir a los quioscos Cash-to-Card, situados en el interior del parque acuático.

Estas máquinas te permitirán que canjees efectivo por tarjetas prepago Visa, las cuales son aceptadas tanto en las instalaciones de Universal’s Volcano Bay como en cualquier otro establecimiento comercial.

Desde ahora, los usuarios podrán cancelar su entrada con cualquier método de pago a excepción de dinero en efectivo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cerrará temporalmente

Universal informó que, siguiendo su programación de rutina, el parque acuático Volcano Bay suspenderá sus operaciones de manera temporal desde el 26 de octubre de 2026, con una fecha de reapertura estimada para el 24 de marzo de 2027 o en una fecha previa.

