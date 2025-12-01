CONCORD, Nueva Hampshire.- Babson College ha instruido a los profesores y al personal para que brinden “apoyo académico y comunitario” a una estudiante que fue deportada a Honduras cuando intentaba volar a casa para visitar a su familia durante el Día de Acción de Gracias.

Any Lucia Lopez Belloza, de 19 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 20 de noviembre cuando intentaba abordar un vuelo para sorprender a su familia en Texas. Fue enviada a Honduras dos días después a pesar de una orden judicial que prohibía al gobierno trasladarla fuera de Massachusetts o de Estados Unidos, según su abogado.

Lopez Belloza, cuya familia emigró de Honduras cuando ella tenía 7 años, ahora se encuentra con sus abuelos. La decana de vida estudiantil de Babson College Caitlin Capozzi informó a los profesores y al personal sobre la detención de Lopez Belloza el martes.

“Nuestra capacidad para compartir detalles específicos está limitada por la ley, pero por favor sepan que nuestro enfoque sigue siendo apoyar a la estudiante y a su familia, así como el bienestar de nuestra comunidad”, escribió la decana en un mensaje hecho público el lunes. “Se ha informado a los profesores y al personal pertinentes para que puedan proporcionar el apoyo académico y comunitario adecuado en ausencia de la estudiante”.

Lopez Belloza, una estudiante de primer año, está estudiando negocios en Babson, que tiene 2.800 estudiantes de pregrado en su campus en Wellesley, justo al oeste de Boston.

Capozzi declaró que la institución académica está siguiendo los protocolos y manteniéndose informada, y proporcionó enlaces a recursos para los estudiantes. Un mensaje publicado en línea por el presidente de la universidad, Stephen Spinelli, dice que la institución no haría más comentarios debido a consideraciones legales y de privacidad.

“Entendemos que esta noticia puede resultar inquietante, particularmente para nuestros estudiantes, profesores y personal que ya pueden estar sufriendo incertidumbre”, escribió.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, un juez de inmigración ordenó la deportación de Lopez Belloza en 2015. Al ser consultado sobre la orden de emergencia que prohibía su remoción, el Departamento de Seguridad Nacional proporcionó una declaración anterior que confirmaba la detención de Lopez Belloza pero no abordaba la orden judicial.

Todd Pomerleau, el abogado de Lopez Belloza, dijo que no ha podido encontrar ningún registro de la supuesta orden de deportación original.