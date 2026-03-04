Las universidades públicas de Florida no podrán contratar temporalmente a nuevos profesores extranjeros bajo el programa de visa H-1B, una decisión que ya genera debate en el ámbito académico y migratorio en Estados Unidos. La medida, que impacta directamente en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se produce tras una orden del gobernador estatal para endurecer los controles sobre lo que calificó como “abuso de visas” en la educación superior. La restricción no es indefinida, pero sí establece una pausa clara que podría modificar la planificación de contratación y los proyectos de investigación en las instituciones del estado.

¿Hasta cuándo estará vigente la suspensión?

Según informó Reuters, la disposición fue aprobada por la Florida Board of Governors, organismo que supervisa el sistema universitario público del estado. Según la regulación publicada en su sitio web, la prohibición temporal permanecerá vigente hasta el 5 de enero de 2027. Es decir, durante casi dos años, las universidades estatales no podrán incorporar a nuevos docentes o profesionales extranjeros mediante este programa migratorio.

La decisión responde a una directiva emitida en octubre pasado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien pidió a las instituciones educativas tomar medidas contra lo que describió como “abuso de visas” en la educación superior. En ese momento, sostuvo que las universidades estadounidenses estaban “importando trabajadores extranjeros con visa H-1B en lugar de contratar a estadounidenses calificados y disponibles para realizar el trabajo”.

La medida en Florida limita la llegada de profesionales extranjeros con visa H-1B a instituciones de EE.UU. | Crédito: Shutterstock

¿Qué universidades están afectadas?

La medida alcanza a las 12 instituciones que integran el State University System of Florida. Entre ellas se encuentran la University of Florida, la Florida State University y la University of Central Florida, entre otras.

Es importante subrayar que la suspensión solo afecta a nuevos empleados. No impacta a quienes ya trabajan bajo visa H-1B en estas universidades.

¿Qué es la visa H-1B y por qué es clave?

El programa H-1B permite a empleadores en EE.UU. contratar profesionales extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas. Cada año se otorgan 65.000 visas bajo esta categoría, además de 20.000 adicionales para trabajadores con títulos avanzados. Generalmente, estas autorizaciones se aprueban por períodos de tres a seis años.

Las áreas más beneficiadas suelen ser ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), sectores donde muchas universidades dependen del talento internacional para investigación y docencia.

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., más de 600 beneficiarios fueron aprobados bajo visa H-1B el año pasado solo en las 12 universidades públicas de Florida. Esa cifra ilustra la magnitud del impacto potencial de la medida.

Expertos advierten que la suspensión de la visa H-1B en Florida impactará la docencia y la investigación en EE.UU. | Crédito: University of Florida

Contexto nacional: presión migratoria

La decisión estatal también se enmarca en un contexto más amplio. El año pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso una tarifa única de 100.000 dólares para nuevos solicitantes de visa H-1B, como parte de un endurecimiento general de las políticas migratorias.

Hasta el momento, ni la oficina de DeSantis ni la junta de gobernadores emitieron comentarios adicionales tras la publicación oficial de la normativa, según la citada agencia.

¿A quiénes afecta directamente?

Profesores extranjeros que planeaban postular a universidades públicas de Florida.

que planeaban postular a universidades públicas de Florida. Investigadores internacionales en áreas STEM.

en áreas STEM. Departamentos académicos que proyectaban nuevas contrataciones bajo este programa.

En cambio, no afecta a:

Empleados actuales con visa H-1B ya aprobada.

Universidades privadas del estado.

La suspensión estará vigente hasta el 5 de enero de 2027, fecha en la que podría revisarse o levantarse la medida. Mientras tanto, las universidades públicas de Florida deberán ajustar sus estrategias de contratación en un escenario donde el talento internacional ha sido históricamente una pieza clave del sistema académico estadounidense.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!