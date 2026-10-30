UPS se prepara para la ajetreada temporada de envíos navideños de 2026 con la contratación de más de 100,000 trabajadores temporales en Estados Unidos. Si buscas una oportunidad laboral para las fiestas de fin de año, puedes consultar las vacantes de la compañía y revisar cuáles se ajustan a tu ubicación y disponibilidad. A continuación, te explicamos cómo buscar los puestos disponibles en tu ciudad o cerca de ella y qué información debes revisar en cada oferta.

“La temporada alta es uno de los momentos más críticos del año para las entregas, y nadie lo hace mejor que UPS. Hemos brindado un servicio líder en la industria durante ocho temporadas altas consecutivas, ganándonos la confianza de nuestros clientes año tras año. Sabemos lo que se necesita para rendir al máximo cuando la demanda es mayor, y estamos listos para hacerlo de nuevo”, señaló Matt Guffey, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones Domésticas en EE.UU.

UPS se prepara para uno de los periodos más activos del año con miles de contrataciones estacionales (Foto: Sitio web de UPS)

¿CÓMO CONSULTAR LOS PUESTOS DISPONIBLES CERCA DE TI?

Para buscar empleos temporales en UPS cerca de ti, ingresa a su portal oficial, jobs-ups.com, y consulta las vacantes por ciudad o código postal.

A continuación, los pasos que debes seguir para encontrar una vacante y postular:

1. Ingresa tu ubicación. Busca por ciudad o código postal para identificar los puestos disponibles cerca de tu domicilio. En caso no tengas resultados, amplía la zona según la distancia que puedas recorrer para trabajar.

2. Busca por tipo de empleo. Para agilizar puedes utilizar términos como “seasonal” (de temporada), “package handler” (trabajador de almacén o manipulador de paquetes), “driver helper” (ayudante de conductor) o “seasonal support driver” (conductor de apoyo de temporada). Ten en cuenta que no todos los puestos están disponibles en todas las localidades.

3. Revisa la oferta completa. Antes de postular, verifica la dirección del centro de trabajo, el salario, los turnos, los requisitos y si la contratación es temporal o permanente. Recuerda que el pago y las condiciones varían según el cargo y la ubicación.

4. Completa la solicitud en línea. Sigue las instrucciones de la vacante y revisa los mensajes que recibas sobre los siguientes pasos del proceso. El sitio web de UPS indica que muchos candidatos pueden recibir una oferta en menos de siete minutos, pero eso no garantiza la contratación de todos los solicitantes ni una incorporación inmediata.

5. Activa las alertas si no encuentras una opción adecuada. El portal permite recibir avisos por correo electrónico cuando se publiquen nuevas oportunidades.

Página para buscar postulaciones que te interesen (Foto: Sitio web de UPS)