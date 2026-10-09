Ante la proximidad de la temporada navideña, United Parcel Service of America (UPS) se prepara para una de las épocas más ajetreadas del año, cuando millones de personas realizan envíos a familiares y amigos en Estados Unidos. Con miras a este periodo festivo, la empresa de logística y transporte de paquetes abrió más de 100,000 vacantes temporales y anunció nuevos servicios. En esta nota, te contamos cómo postular a una oferta de empleo y cuáles son las novedades que ofrecerá.

Los interesados pueden revisar las ofertas disponibles según su ciudad (Foto: Sitio web de UPS)

¿CÓMO APLICAR A UNA DE LAS 100,000 VACANTES QUE OFRECE UPS EN EE.UU.?

UPS abrió más de 100,000 vacantes temporales en Estados Unidos para la temporada navideña y de fin de año. Para postular, solo debes ingresar al portal oficial de empleo de la empresa, buscar una oferta por ciudad o código postal y completar la solicitud en línea.

Pasos para postular

1. Entra a jobs-ups.com.

2. Busca puestos disponibles según tu ubicación.

3. Elige el cargo y turno que te convenga, completa los datos requeridos y envía la postulación. UPS señala que, para muchos empleos, los candidatos pueden recibir una oferta en menos de siete minutos.

4. Revisa los requisitos particulares de la oferta, ya que varían según el puesto y la localidad. Las vacantes incluyen labores de clasificación, transporte y entrega de paquetes; la compañía anuncia pago competitivo, horarios flexibles y posible acceso a cargos permanentes.

“La temporada alta es uno de los momentos más críticos del año para las entregas, y nadie lo hace mejor que UPS. Hemos brindado un servicio líder en la industria durante ocho temporadas altas consecutivas, ganándonos la confianza de nuestros clientes año tras año. Sabemos lo que se necesita para rendir al máximo cuando la demanda es mayor, y estamos listos para hacerlo de nuevo”, manifestó Matt Guffey, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones domésticas en EE.UU.

Página para buscar postulaciones que te interesen (Foto: Sitio web de UPS)

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES ANUNCIADAS POR UPS?

Protected Delivery : el servicio de Entrega Protegida, disponible para envíos elegibles, requiere que los destinatarios proporcionen un PIN al repartidor antes de que se entregue el paquete, lo que añade una capa adicional de seguridad para compras de alto valor y otros envíos delicados.

el servicio de Entrega Protegida, disponible para envíos elegibles, requiere que los destinatarios proporcionen un PIN al repartidor antes de que se entregue el paquete, lo que añade una capa adicional de seguridad para compras de alto valor y otros envíos delicados. Seguimiento ampliado con RFID: se trata de una tecnología de identificación por radiofrecuencia para ofrecer mayor visibilidad sobre los envíos. Brinda información de seguimiento más precisa y en tiempo real a medida que los paquetes se mueven por la red. UPS espera procesar más de 4,000 millones de paquetes con esta tecnología hacia fines de 2026.

se trata de una tecnología de identificación por radiofrecuencia para ofrecer mayor visibilidad sobre los envíos. Brinda información de seguimiento más precisa y en tiempo real a medida que los paquetes se mueven por la red. UPS espera procesar más de 4,000 millones de paquetes con esta tecnología hacia fines de 2026. Programación y alertas de recolección: los clientes podrán gestionar mejor las recogidas y recibir actualizaciones de su estado.

los clientes podrán gestionar mejor las recogidas y recibir actualizaciones de su estado. Devoluciones simplificadas: UPS y Happy Returns ofrecen opciones de logística inversa integrales para empresas y sus clientes; es decir, amplía sus opciones para facilitar el retorno de compras

UPS y ofrecen opciones de logística inversa integrales para empresas y sus clientes; es decir, amplía sus opciones para facilitar el retorno de compras Entregas locales, el mismo día y de artículos grandes: se apoyarán en Roadie, la plataforma de reparto local de UPS.

Kurt Goodwin, ejecutivo de experiencia del cliente de Crutchfield, minorista de electrónica de consumo de alta gama: “la tecnología RFID de UPS ayuda a proporcionar mayor visibilidad, reduce la incertidumbre y mejora la experiencia general de entrega. Para Crutchfield, esto se traduce en menos consultas de los clientes, menos contactos relacionados con el seguimiento y mayor confianza durante el período de mayor actividad de envíos del año”.

La compañía busca personal para sostener el volumen de compras y envíos navideños (Foto: UPS / Instagram)