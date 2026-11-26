Con la Navidad cada vez más cerca, muchas personas preparan el envío de regalos a sus familiares y amigos en Estados Unidos. Si piensas usar UPS o FedEx, conviene tener en cuenta el tamaño de tu caja: ambas empresas cobran esta temporada un recargo de hasta US$117.50 por ciertos paquetes grandes. No todos los envíos pagan este cargo, pero hay otros, como la entrega residencial o el manejo adicional, que también pueden encarecer el costo. Para saber si tu paquete paga el recargo, sigue leyendo.

UPS y FedEx suben el costo de envíos grandes hasta el 26 y 27 de diciembre (Foto: Sitio web de FedEx)

EL RECARGO DE HASTA US$117.50 QUE PUEDE SORPRENDERTE

No todos los envíos pagan este cargo extra. Solo se aplica a los paquetes que superan ciertas dimensiones y que cumplen los requisitos de cada empresa.

UPS cobra US$117.50 del 22 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.

FedEx cobra US$117.25 del 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2026.

UPS llama a este cargo “Large Package Surcharge”, y FedEx lo cobra por paquetes sobredimensionados.

¿Qué paquetes lo pagan?

Según una guía de Easyship, UPS lo aplica a paquetes de:

Más de 96 pulgadas de largo.

130 pulgadas de largo más contorno.

17,280 pulgadas cúbicas o 110 libras.

Lo mejor es revisar las medidas exactas en la tabla vigente de cada empresa: UPS y FedEx.

¿Hasta cuándo rige?

Después de esas fechas, el recargo baja pero no desaparece. En UPS pasa a US$96.25 desde el 27 de diciembre, y en FedEx baja a US$95.75 el 28 de diciembre. Los recargos de temporada alta de UPS se extienden hasta el 16 de enero de 2027, y los de FedEx hasta el 17 de enero.

Antes de despachar tus regalos, ten en cuenta las fechas (Foto: Sitio web de UPS)

OTROS CARGOS QUE SUBEN EL ENVÍO

Entrega residencial en servicio terrestre: 75 centavos extra en UPS y 80 centavos en FedEx durante el período más ocupado, publicó New York Post.

75 centavos extra en UPS y 80 centavos en FedEx durante el período más ocupado, publicó New York Post. Manejo adicional: US$11.90 en UPS y US$11.85 en FedEx para paquetes que requieren trato especial pero no son sobredimensionados.

US$11.90 en UPS y US$11.85 en FedEx para paquetes que requieren trato especial pero no son sobredimensionados. Paquetes que exceden el máximo permitido: hasta US$590 en UPS, y el cargo equivalente de FedEx puede llegar a US$595.

hasta US$590 en UPS, y el cargo equivalente de FedEx puede llegar a US$595. Cargos base por tamaño o peso: UPS cobra entre US$219.50 y US$331 por caja que exceda ciertos límites, además del recargo de temporada.

Además del recargo por paquetes grandes, hay otros cargos que pueden subir tu envío (Foto: Sitio web de FedEx)