En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, millones de contribuyentes están preparando su declaración para presentarla antes del 15 de abril, fecha límite establecida por el Internal Revenue Service (IRS). En medio de este proceso, algunas personas están recurriendo a la inteligencia artificial para resolver dudas o incluso para completar parte de su declaración. Sin embargo, la agencia fiscal acaba de lanzar una advertencia clara: depender de esta tecnología para preparar los impuestos puede traer problemas. Según el organismo, la información generada por herramientas de IA podría contener errores, interpretaciones incorrectas de las leyes fiscales o cálculos imprecisos, lo que eventualmente podría afectar el monto del reembolso o generar inconsistencias en la declaración.

La advertencia llega en un momento en el que cada vez más personas usan herramientas tecnológicas para facilitar tareas complejas, incluyendo trámites financieros. Pero el IRS recuerda que los impuestos requieren precisión absoluta, ya que cualquier error puede retrasar el proceso o incluso provocar revisiones adicionales.

Los riesgos de usar inteligencia artificial para declarar impuestos

De acuerdo con el IRS, una de las principales preocupaciones es que los sistemas de inteligencia artificial pueden generar respuestas que parecen correctas, pero que no siempre se ajustan a la situación fiscal específica del contribuyente.

Esto significa que una recomendación generada automáticamente podría llevar a:

Errores en deducciones o créditos fiscales.

Cálculos incorrectos del ingreso o del reembolso.

Información incompleta en los formularios.

Retrasos en el procesamiento de la declaración.

Incluso pequeños errores pueden terminar afectando el resultado final, ya sea reduciendo el reembolso o generando inconsistencias que deban ser corregidas más adelante.

En plena temporada de impuestos, el IRS recomienda tener precaución si se utiliza IA para completar información fiscal. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Los expertos recomiendan asesoría humana

Especialistas en impuestos también advierten que, aunque la inteligencia artificial puede servir como herramienta de investigación o para aclarar dudas generales, no debería reemplazar la asesoría profesional.

Un experto explicó a Noticias Telemundo que cuando se trata de manejar información financiera sensible, lo más recomendable es trabajar directamente con una persona.

“La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima de investigación, pero cuando se trata de adquirir un servicio con información sensible es necesario tratar con personas, poder reunirnos con ellas, ya sea cara a cara, por teléfono o de forma virtual”.

En otras palabras, la IA puede ayudar a entender algunos conceptos, pero la preparación final de la declaración debería revisarse con un profesional calificado.

La temporada de impuestos avanza y el IRS recuerda que depender de la IA para preparar la declaración puede implicar riesgos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El IRS recomienda usar preparadores verificados

Para evitar problemas, el Internal Revenue Service recuerda que en su portal oficial existen enlaces a servicios y preparadores de impuestos que han sido verificados por la agencia.

Estos profesionales cumplen con requisitos específicos y pueden ayudar a garantizar que la declaración se complete correctamente. Además, muchos ofrecen asesoría personalizada para revisar deducciones, créditos fiscales y otros detalles que pueden influir en el resultado final.

La recomendación es clara: si bien la tecnología puede ser útil, la responsabilidad final de la declaración siempre recae en el contribuyente. Por eso, antes de confiar en respuestas generadas automáticamente, conviene verificar la información y, si es posible, consultar con un especialista.

