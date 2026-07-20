El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que amplió temporalmente la vigencia de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD) relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión responde a órdenes judiciales que mantienen vigentes algunas autorizaciones mientras los tribunales resuelven los casos pendientes sobre este programa migratorio.

La agencia explicó que los beneficiarios del TPS provenientes de Haití que tengan un EAD identificado con las categorías A12 o C19 podrán seguir utilizando ese documento hasta el 24 de julio, siempre que su permiso corresponda a una de las fechas de vencimiento incluidas en la extensión automática anunciada por USCIS.

La medida también alcanza a ciudadanos de Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar). En estos casos, la extensión automática de los permisos laborales permanecerá vigente hasta el 17 de julio, siempre que los documentos coincidan con las fechas de expiración específicas establecidas para cada país por la agencia migratoria.

Recientemente, USCIS indicó que en el caso de los ciudadanos de Siria la extensión automática está respaldada por una orden judicial (Dahlia Doe v. Noem) que suspendió la cancelación de su designación. Los empleadores deben estar atentos a las directrices específicas de USCIS para estos casos, que establecen como fecha de referencia para el I-9 el 24 de julio de 2026.

La medida beneficia a migrantes de Haití, Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania, mientras que El Salvador mantiene un calendario distinto. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

La prórroga no modifica el futuro del TPS

USCIS aclaró que estas extensiones no representan una renovación permanente del Estatus de Protección Temporal. Su objetivo es garantizar que los beneficiarios puedan seguir trabajando legalmente mientras continúan los procesos judiciales que determinarán el futuro de estas designaciones. Es decir, se trata de una medida provisional y no de una decisión definitiva sobre la continuidad del programa.

En el caso de El Salvador, las reglas son diferentes. La extensión automática de los permisos de trabajo para las categorías A12 y C19 concluyó el 9 de marzo; sin embargo, quienes completaron correctamente el proceso de reinscripción al TPS o cuentan con un EAD vigente podrán mantener su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre.

USCIS recordó que era indispensable presentar el Formulario I-821 entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025, ya que no cumplir con ese requisito, salvo una causa justificada, podría ocasionar la pérdida del beneficio migratorio.

La agencia también publicó nuevas instrucciones para completar el Formulario I-9 y actualizar los registros en E-Verify. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

USCIS también emitió instrucciones para empleadores

La agencia publicó nuevas indicaciones para completar el Formulario I-9, utilizado para verificar la autorización de empleo en Estados Unidos. Los trabajadores amparados por esta prórroga deben escribir la frase “según orden judicial” en el espacio destinado a la fecha de vencimiento del documento dentro de la primera sección del formulario.

Por su parte, los empleadores deberán registrar la nueva fecha de expiración correspondiente en la segunda sección del I-9 y conservar la documentación oficial que respalda la extensión del permiso.

Además, las empresas que utilizan el sistema E-Verify tendrán que actualizar la información con las nuevas fechas de vigencia establecidas por USCIS.

Para los beneficiarios del TPS de Siria, USCIS fue aún más específico: al completar el Formulario I-9, se debe ingresar la frase ‘per court order’ en la Sección 1 y ‘July 24, 2026’ en la Sección 2. Además, se recomienda a los empleadores descargar y adjuntar la notificación oficial de USCIS sobre el TPS de Siria al expediente del trabajador para mayor seguridad jurídica.

Estas medidas fueron adoptadas mientras los tribunales inferiores ajustan sus decisiones a un reciente fallo de la Corte Suprema que reafirmó la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para mantener o poner fin a las designaciones del TPS.

Las prórrogas no modifican de manera definitiva el futuro del programa TPS. (Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

Qué es el TPS y a quién se otorga

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos a ciudadanos de ciertos países que ya se encuentran en territorio estadounidense.

El gobierno puede designar un país para el TPS cuando condiciones temporales y extraordinarias impiden que sus ciudadanos regresen de manera segura. Estas condiciones incluyen conflictos armados, desastres ambientales y otras condiciones extraordinarias.

Las personas que obtienen el TPS reciben dos beneficios mientras dure la designación de su país: protección contra la deportación y autorización de empleo.

Cabe agregar que el TPS es provisorio. Es decir, por sí solo no otorga una vía directa a la Green Card ni a la ciudadanía. Además, no todos los ciudadanos de un país designado califican automáticamente, ya que deben cumplir con requisitos específicos y no tener antecedentes penales graves.