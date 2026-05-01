El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó una advertencia contundente sobre el endurecimiento de las investigaciones por fraude migratorio en el país. Según explicó su director, Joseph Edlow, la agencia está reforzando su estrategia con un nuevo grupo de agentes especializados que serán desplegados en distintas oficinas a nivel nacional.

Edlow señaló que el fraude migratorio “ha sido un problema generalizado durante décadas” y que, en su opinión, no se había enfrentado con suficiente firmeza en años recientes. “Estamos creando un grupo especializado de investigadores criminales, muchos en capacitación en este momento, que serán enviados a diferentes oficinas de campo para investigar fraudes migratorios reales”, afirmó durante una entrevista en el programa Just the News, No Noise.

USCIS desplegará agentes especiales en oficinas clave para detectar irregularidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué inmigrantes podrían ser investigados?

De acuerdo con lo explicado por el director de USCIS, las investigaciones estarán dirigidas a casos donde existan indicios de fraude en procesos de inmigración o naturalización. Esto incluye:

Información falsa en solicitudes

Documentación adulterada o no verificable

Declaraciones inconsistentes ante las autoridades migratorias

El enfoque, según Edlow, será más específico que el de otras agencias como Homeland Security Investigations, ya que este nuevo equipo se dedicará exclusivamente a temas de inmigración y naturalización.

¿Dónde operarán los agentes especiales?

Aunque no se detalló una lista exacta de oficinas, USCIS confirmó que estos agentes serán desplegados en múltiples oficinas de campo a lo largo de Estados Unidos. El objetivo es reforzar la detección de fraude directamente en los lugares donde se procesan solicitudes migratorias.

Este cambio busca, según Edlow, “traer orden al sistema de inmigración legal” y garantizar que existan consecuencias reales para quienes intenten engañar a las autoridades.

USCIS asegura que quienes dicen la verdad no deben preocuparse. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Mensaje para inmigrantes con trámites pendientes

Ante la preocupación que estas medidas puedan generar, el abogado de inmigración John de la Vega envió un mensaje tranquilizador: quienes hayan actuado con honestidad no deberían temer.

“Si usted le dijo la verdad al gobierno de Estados Unidos y toda su evidencia es verdadera, no tiene por qué preocuparse con este tipo de investigaciones y auditorías. El que no la debe, no la teme”, explicó.

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