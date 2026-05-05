Una nueva advertencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha puesto en alerta a miles de inmigrantes en Estados Unidos. La agencia dejó claro que no cumplir con ciertos pagos obligatorios puede afectar procesos pendientes y, en el peor de los casos, abrir la puerta a consecuencias migratorias graves.

¿Qué está cambiando en USCIS y por qué importa a los inmigrantes?

USCIS informó que comenzará a aplicar nuevas reglas vinculadas a tarifas migratorias. Esta medida forma parte de la Ley de Reconciliación H.R. 1 de 2025, impulsada por Donald Trump.

Según la agencia, estos cobros buscan reforzar el financiamiento de sus operaciones y trasladar ciertos costos a los solicitantes extranjeros. En la práctica, esto significa más presión para quienes ya están en medio de un trámite migratorio.

¿Quiénes están en mayor riesgo con las nueva tarifas migratorias de USCIS?

La advertencia apunta principalmente a personas con procesos migratorios pendientes. El problema aparece cuando el solicitante no cumple con el pago dentro del plazo establecido.

USCIS explicó que, si una persona no paga tras recibir la notificación, su solicitud puede ser rechazada. Y si además no cuenta con un estatus legal vigente, la situación se complica aún más: la agencia podría iniciar un procedimiento de remoción, es decir, deportación.

USCIS confirmó que existe un plazo de 30 días para cumplir con el pago obligatorio. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

El plazo clave que no puedes ignorar con USCIS

Una vez enviada la notificación, el solicitante tiene 30 días para realizar el pago obligatorio. No cumplir con ese plazo puede dejar el caso fuera del sistema.

Esto no solo implica perder el trámite principal. También puede afectar beneficios asociados, como permisos de trabajo en proceso o incluso ya aprobados.

La tarifa migratoria de USCIS que está en el centro de la alerta

El foco está en la Tarifa Anual de Asilo (AAF). Este pago aplica a extranjeros con una solicitud de asilo pendiente y debe realizarse cada año mientras el caso siga sin resolverse.

Monto: 100 dólares

Forma de pago: en línea

Condición clave: obligatorio para mantener el caso activo

USCIS confirmó que, desde el 29 de mayo de 2026, negará solicitudes de asilo a quienes no hayan cumplido con este pago.

¿Qué pasa con el permiso de trabajo?

Si la solicitud de asilo es rechazada por falta de pago, también se verá afectado el Formulario I-765, que corresponde a la autorización de empleo.

En otras palabras, no pagar la tarifa puede provocar:

Rechazo del permiso de trabajo pendiente

Pérdida automática del permiso ya otorgado (si dependía del caso de asilo)

Más presión en el sistema migratorio

Estas nuevas tarifas fueron publicadas en el Registro Federal el 22 de julio de 2025. La legislación permite ajustar costos de beneficios migratorios e incluso aplicar aumentos anuales vinculados a la inflación.

Además, USCIS ha indicado que está revisando expedientes aprobados en años anteriores para detectar posibles fallas en los controles. Todo esto forma parte de una política migratoria más estricta en la actual administración.

USCIS señaló que ignorar estas notificaciones puede derivar en la pérdida de beneficios y posibles procesos de deportación. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El mensaje de USCIS es directo: ignorar una tarifa ya no es un simple descuido administrativo. Puede significar perder tu caso, tus beneficios y, en el peor escenario, enfrentar un proceso de deportación.

Si tienes un trámite pendiente, revisar notificaciones y cumplir con los pagos a tiempo ya no es opcional: es clave para mantenerte dentro del sistema.

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