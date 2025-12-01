La carrera hacia la ciudadanía estadounidense tiene un nuevo obstáculo protagonista: la regla de los tres meses. Y si bien no es una disposición nueva, en los últimos meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha empezado a aplicarla con mucho más rigor.

Por supuesto, el requisito ha sorprendido a miles de residentes permanentes que ya daban por sentadas sus obligaciones. ¿Lo conoces?

¿QUÉ ES LA REGLA DE LOS TRES MESES DE USCIS?

El Manual de Políticas del USCIS establece que el solicitante de naturalización debe haber vivido al menos tres meses—inmediatamente anteriores a la presentación del Formulario N‑400—en el estado o distrito de USCIS que tiene jurisdicción sobre su domicilio.​

Vale precisar que la base legal de la “regla” está en la sección 316 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, recogida en el Código de EE. UU. 8 U.S.C. 1427.

¿POR QUÉ LA REGLA ESTÁ GENERANDO PROBLEMAS?

La razón principal es que muchos inmigrantes se concentran en cumplir los requisitos “más importantes”:

5 años de residencia continua (o 3 si estás casado con un ciudadano).

30 meses de presencia física en Estados Unidos.

Buen carácter moral.

Aprobación del examen de inglés y civismo.​

Sin embargo, pasan por alto dónde han vivido las semanas previas a la solicitud.​ Y es que, si no cumplen con tres meses completos de residencia en su estado actual, el USCIS puede rechazar o frenar el caso... obligándolos a empezar de nuevo el conteo de tiempo en esa jurisdicción.​

¿QUÉ PRUEBAS PIDE USCIS?

Al solicitar la ciudadanía, es probable que debas presentar documentos que comprueben tu lugar de residencia, tales como un contrato de arrendamiento, título de propiedad, recibos de servicios públicos, certificados de empleo o estudios, cartas oficiales, registros médicos o académicos, entre otros archivos similares que acrediten tu domicilio.​

Por esta razón, se aconseja que—antes de iniciar el trámite—recopiles y organices con cuidado toda la información sobre tu vivienda.

FICHA DE DATOS DE USCIS

Nombre oficial: U.S. Citizenship and Immigration Services

U.S. Citizenship and Immigration Services Agencia supervisora: Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Personal: 19,000 empleados y contratistas

19,000 empleados y contratistas Presencia global: más de 200 oficinas en el mundo

más de 200 oficinas en el mundo Sede administrativa: 5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20588-0009

5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20588-0009 Centro de operaciones: Washington D.C.

La ciudadanía estadounidense se puede obtener por nacimiento, por tener padres ciudadanos o por el proceso de naturalización (Foto: Kena Betancur / AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!