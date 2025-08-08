Solicitar la residencia permanente (Tarjeta Verde), la conocida Green Card, es un sueño para miles de inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump podría convertir ese trámite en una puerta abierta hacia la deportación para algunos solicitantes con estatus migratorio irregular.

De acuerdo con el abogado de inmigración Andrew Newcomb, la medida afecta a quienes buscan la residencia a través de un esposo, esposa o ciertos familiares, y forma parte de una estrategia para desalentar a las personas de permanecer en el país o solicitar beneficios migratorios. Según explica a Telemundo 48, se trata de un golpe directo contra uno de los procesos más utilizados para obtener un estatus legal.

La nueva política de USCIS afecta a quienes buscan la Green Card mediante un familiar, especialmente si entraron sin visa. | Crédito: Joe Raedle / Getty Images

El riesgo es mayor para quienes llevan menos de siete u ocho años en EE. UU. y entraron sin visa, pues en muchos casos no son elegibles para un ajuste de estatus directo. Estas personas, detalla Newcomb, podrían verse obligadas a salir del país para completar un proceso consular, quedando expuestas a la deportación al no poder ejercer defensas legales por no cumplir los 10 años de presencia física continua.

Entre los grupos que podrían verse afectados están quienes cuentan con:

Visa U.

DACA.

TPS.

Parole Humanitario.

Sección 245-I.

Parole Militar.

Asilo o refugio.

Visa expirada.

Visa de estudiante o trabajo.

No obstante, el abogado enfatiza que cada caso es diferente y que no todos los solicitantes están en riesgo.

Pese a las advertencias, Newcomb recomienda no dejarse intimidar: “Mi consejo legal, tomando en cuenta mi experiencia, es buscar representación competente y, de todas formas, aplicar por el beneficio migratorio familiar que le corresponde”.

USCIS señaló que el cambio en el proceso de Green Card busca reforzar la integridad y prevenir fraudes migratorios. | Crédito: Kurgenc / iStock / caglar a.

Por su parte, USCIS señaló en un comunicado emitido el 1 de agosto que la política busca “asegurar la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos a través de revisiones mejoradas e investigaciones para disuadir, detectar e interrumpir fraudes migratorios y amenazas a la seguridad nacional y pública”.

