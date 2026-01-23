La tormenta invernal obligó a USCIS a cerrar y modificar horarios en varias de sus oficinas por razones de seguridad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Una poderosa avanza sobre y ya mantiene en alerta a más de dos docenas de estados por la combinación de fuertes nevadas, hielo peligroso y frío extremo. En medio de este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que varias de sus oficinas han debido cerrar o modificar temporalmente sus horarios por razones de seguridad, por lo que es clave que los usuarios verifiquen el estado de sus citas y trámites antes de desplazarse. Ante este panorama, la oficina encargada de los trámites migratorios ha elaborado una lista que estará en constante actualización.

USCIS precisó que esta información fue actualizada por última vez el 23 de enero de 2026 y que el listado no incluye todas las oficinas, sino únicamente aquellas que están cerradas o con horarios modificados. Además, recordó que no se aceptan visitas sin cita previa y que es indispensable contar con una cita programada antes de acudir a cualquier sede. Si una persona tiene citas en más de una oficina —por ejemplo, una oficina de campo y un Application Support Center— debe verificar el estado de ambas el mismo día de su cita.

| Crédito: JasonDoiy / iStock
Oficinas de campo de USCIS afectadas

EstadoOficina de campoEstado del servicio
IllinoisChicagoCerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
IowaDes MoinesCerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
MinnesotaMinneapolis/St. PaulCerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
South DakotaSioux FallsCerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
WisconsinMilwaukeeCerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas

USCIS indicó que, para servicios de emergencia, los usuarios deben comunicarse directamente con su Contact Center y no acudir presencialmente a las oficinas cerradas.

Application Support Centers (ASC) con cierres o cambios

EstadoApplication Support Center (ASC)Estado del servicio
IllinoisChicago SouthCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
IllinoisNorridgeCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
IllinoisNapervilleCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
IllinoisWaukeganCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
IndianaMichigan CityCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
IowaDes MoinesCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
MinnesotaSt. PaulCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
North DakotaFargoCerrado el 22 y 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
South DakotaSioux FallsCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
WisconsinMilwaukeeCerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas

La recomendación oficial es clara: revisar el estado de la oficina el mismo día de la cita, mantenerse atento a nuevas actualizaciones y evitar desplazamientos innecesarios mientras la tormenta invernal continúe afectando amplias zonas del país.

Por ello, USCIS recomienda revisar la , donde se publicará el enlace correspondiente y se actualizará la información en tiempo real antes de acudir a cualquier cita.

