Una poderosa tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y ya mantiene en alerta a más de dos docenas de estados por la combinación de fuertes nevadas, hielo peligroso y frío extremo. En medio de este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que varias de sus oficinas han debido cerrar o modificar temporalmente sus horarios por razones de seguridad, por lo que es clave que los usuarios verifiquen el estado de sus citas y trámites antes de desplazarse. Ante este panorama, la oficina encargada de los trámites migratorios ha elaborado una lista que estará en constante actualización.
USCIS precisó que esta información fue actualizada por última vez el 23 de enero de 2026 y que el listado no incluye todas las oficinas, sino únicamente aquellas que están cerradas o con horarios modificados. Además, recordó que no se aceptan visitas sin cita previa y que es indispensable contar con una cita programada antes de acudir a cualquier sede. Si una persona tiene citas en más de una oficina —por ejemplo, una oficina de campo y un Application Support Center— debe verificar el estado de ambas el mismo día de su cita.
Oficinas de campo de USCIS afectadas
|Estado
|Oficina de campo
|Estado del servicio
|Illinois
|Chicago
|Cerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Iowa
|Des Moines
|Cerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Minnesota
|Minneapolis/St. Paul
|Cerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|South Dakota
|Sioux Falls
|Cerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Wisconsin
|Milwaukee
|Cerrada el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
USCIS indicó que, para servicios de emergencia, los usuarios deben comunicarse directamente con su Contact Center y no acudir presencialmente a las oficinas cerradas.
Application Support Centers (ASC) con cierres o cambios
|Estado
|Application Support Center (ASC)
|Estado del servicio
|Illinois
|Chicago South
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Illinois
|Norridge
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Illinois
|Naperville
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Illinois
|Waukegan
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Indiana
|Michigan City
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Iowa
|Des Moines
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Minnesota
|St. Paul
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|North Dakota
|Fargo
|Cerrado el 22 y 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|South Dakota
|Sioux Falls
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
|Wisconsin
|Milwaukee
|Cerrado el 23 de enero por condiciones climáticas peligrosas
La recomendación oficial es clara: revisar el estado de la oficina el mismo día de la cita, mantenerse atento a nuevas actualizaciones y evitar desplazamientos innecesarios mientras la tormenta invernal continúe afectando amplias zonas del país.
Por ello, USCIS recomienda revisar la página web oficial, donde se publicará el enlace correspondiente y se actualizará la información en tiempo real antes de acudir a cualquier cita.
