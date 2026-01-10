Si estás pensando en solicitar una visa de trabajo o de estudios en Estados Unidos, hay un dato clave que no puedes pasar por alto. La administración Trump anunció un aumento en las tarifas del llamado “premium processing”, el trámite acelerado que permite a ciertos solicitantes obtener una respuesta mucho más rápida de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El organismo explicó que el ajuste responde a la inflación, una justificación que ya se ha usado en otros incrementos recientes. Aunque no se trata de un cambio radical, sí implica pagar más dinero para quienes buscan reducir los tiempos de espera, algo especialmente atractivo en un sistema migratorio conocido por sus largos retrasos.

USCIS recordó que el “premium processing” no es obligatorio ni automático. Se trata de un servicio adicional que permite a los solicitantes acelerar la revisión de sus casos, en algunos escenarios en plazos de entre 15 y 45 días hábiles, muy por debajo de los tiempos que suelen enfrentar quienes optan por el trámite regular. Como la agencia se financia en gran parte con las tarifas que pagan los usuarios, las actualizaciones en los costos son frecuentes y, según USCIS, necesarias para mantener el funcionamiento del sistema.

El ajuste impactará a solicitantes de visas de trabajo y estudio en EE.UU., como H-1B, F-1 y L-1. | Crédito: Sundry Photography / iStock / Sundry Photography

Nuevas tarifas de “premium processing” para 2026

De acuerdo con la información oficial, estos son los principales formularios que verán incrementos en sus costos a partir de 2026:

Formulario Formulario Tarifa anterior Nueva tarifa Form I-129 Petición para trabajador no inmigrante: estatus H-2B o R-1 $1,685 $1,780 Form I-129 Petición para trabajador no inmigrante: otras clasificaciones disponibles (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, O-1, O-2, P, Q-1, TN, entre otras) $2,805 $2,965 Form I-140 Petición de inmigrante para trabajador extranjero: clasificaciones basadas en empleo (E11, E12, E13, E21 NIW y no NIW, E31, E32, EW3) $2,805 $2,965 Form I-539 Solicitud para extender o cambiar estatus no inmigrante: F-1, F-2, J-1, J-2, M-1, M-2 $1,965 $2,075 Form I-765 Solicitud de autorización de empleo: casos elegibles (OPT y STEM-OPT) $1,685 $1,780

En términos generales, el aumento oscila entre 50 y 100 dólares, según el tipo de solicitud y la categoría migratoria.

Visas H-1B, L-1 y otras, entre las más impactadas

Entre las más afectadas por el ajuste están las visas H-1B, utilizadas por profesionales especializados, y las L, destinadas a transferencias internas de ejecutivos y gerentes dentro de una misma empresa. También subirán las tarifas para las visas O-1, reservadas para personas con habilidades extraordinarias, y las P, que suelen aplicar atletas y artistas.

En el caso de los estudiantes internacionales, el impacto se sentirá tanto en el Formulario I-539, usado para extender o cambiar estatus, como en el I-765, clave para quienes buscan trabajar legalmente bajo programas como OPT y STEM-OPT.

Según USCIS, el alza busca cubrir la inflación y mejorar los tiempos de trámite migratorio en EE.UU. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

Un sistema rápido, pero no exento de críticas

Aunque el “premium processing” ofrece una ventaja clara en tiempos de respuesta, el programa no está libre de cuestionamientos. Críticos señalan que permite a los solicitantes con mayores recursos “saltarse la fila”, mientras miles de casos regulares permanecen acumulados durante meses o incluso años. Para algunos, esto no hace más que profundizar el rezago de USCIS, que enfrenta una carga histórica de expedientes pendientes.

Aun así, la agencia defiende el aumento y asegura que los ingresos adicionales serán clave para mejorar los procesos de adjudicación, reducir el atraso de casos y financiar servicios de naturalización y otras áreas críticas del sistema migratorio.

Cuándo entran en vigor los nuevos costos

USCIS confirmó que las nuevas tarifas del "premium processing" entrarán en vigor el 1 de marzo. Otros incrementos relacionados con asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) y permisos de trabajo ya comenzaron a aplicarse.

En su comunicado, la agencia fue clara: “Las tarifas continuarán ajustándose en toda la agencia para tener en cuenta la inflación y proteger el valor real del servicio de procesamiento premium que brindamos”. Para quienes planean iniciar su trámite pronto, el mensaje es claro: revisar fechas, costos y opciones será más importante que nunca.

