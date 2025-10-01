El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que a partir del 2 de octubre entrará en vigor un nuevo procedimiento simplificado para la tramitación de solicitudes de visas H-2A, destinadas a trabajadores agrícolas temporales.

Según detalló la agencia, el proceso busca agilizar las gestiones de los empleadores sin dejar de lado la verificación rigurosa del empleo solicitado, que sigue bajo revisión del Departamento de Trabajo (DOL) para garantizar que no afecte a los trabajadores estadounidenses.

Según USCIS, los trabajadores agrícolas temporales podrán beneficiarse de un trámite más rápido y simplificado. | Crédito: AFP

“Este cambio permite a USCIS apoyar a los agricultores estadounidenses en su labor crucial para nuestra nación, a la vez que garantiza la contratación de mano de obra extranjera rigurosamente seleccionada y verificada. Cuando los migrantes eligen vías legales para obtener empleo en Estados Unidos, beneficia a las empresas estadounidenses, la confianza del público en el estado de derecho y a los propios trabajadores extranjeros”, declaró el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

Presentación electrónica

Con esta actualización, los empleadores que busquen beneficiarios no identificados podrán presentar de forma electrónica el Formulario I-129H2A, Petición para un Trabajador No Inmigrante: Clasificación H-2A, una vez que el DOL haya emitido una notificación de aceptación de la solicitud de certificación laboral temporal (TLC) y antes de que esta sea aprobada.

Los solicitantes deberán incluir el número de caso ETA otorgado por el DOL en la presentación inicial. Esto permitirá a USCIS comenzar a procesar inmediatamente las peticiones electrónicas, otorgando a los empleadores mayor flexibilidad al poder adelantarse en los tiempos de trámite. Sin embargo, ninguna solicitud será aprobada hasta que el DOL autorice la certificación laboral correspondiente.

USCIS destacó que los cambios buscan apoyar tanto a los empleadores como a los trabajadores agrícolas temporales en Estados Unidos. | Crédito: AFP

Rol de la certificación laboral temporal

La certificación laboral temporal funciona como una consulta oficial entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el DOL, para determinar si existen trabajadores estadounidenses calificados y disponibles para cubrir las vacantes. Además, analiza si la contratación de personal extranjero podría afectar negativamente los salarios o condiciones laborales de quienes ya trabajan en empleos similares en el país.

Cambios clave: solo en línea

USCIS subrayó que la nueva versión del formulario solo podrá presentarse en línea, subiendo el archivo en PDF a una cuenta digital en la plataforma de la agencia. Cualquier petición del Formulario I-129H2A enviada en papel será automáticamente rechazada.

