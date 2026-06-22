El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dio un nuevo paso clave dentro del programa de visas EB-5 al aprobar oficialmente el proyecto rural Alpine 93/40, ubicado en Whitefish, Montana. Esta decisión no solo marca la apertura de una nueva fase de inversión, sino que también activa la Fase II de la oferta dirigida a inversionistas extranjeros que buscan una vía legal hacia la residencia permanente en Estados Unidos. La aprobación llega en un momento en el que el programa EB-5 sigue generando interés global, especialmente entre quienes buscan alternativas de migración basadas en inversión. En este caso, la validación del proyecto abre la puerta a nuevas solicitudes bajo condiciones ya evaluadas por las autoridades migratorias.

La aprobación del proyecto se formalizó mediante la certificación I-956F, un documento clave dentro del sistema EB-5 que confirma la viabilidad del plan de negocios, la estructura de capital y las proyecciones de creación de empleo. Según información difundida por US Immigration Fund (USIF) a través de Business Wire, el desarrollo consiste en un complejo residencial y hotelero orientado a satisfacer la creciente demanda de propiedades inmobiliarias y alojamientos de lujo en la zona. El proyecto es gestionado por USIF, un centro regional autorizado dentro del programa EB-5 que facilita la participación de inversionistas internacionales interesados en obtener la Green Card mediante inversiones calificadas.

Datos clave del programa EB-5 Alpine 93/40

Aspecto Detalle Ubicación Whitefish, Montana (EE. UU.) Programa Visa EB-5 para residencia permanente Aprobación USCIS Certificación I-956F Tipo de proyecto Complejo residencial y hotelero Empleos estimados Más de 483 puestos Inversionistas previstos 38 cupos disponibles Inversión requerida US$800,000 Inicio Fase I Junio de 2025 Avance Fase I Más del 59% Finalización estimada 15 de diciembre de 2026 Inicio Fase II Cuarto trimestre de 2026

Un proyecto que supera los requisitos de empleo

De acuerdo con la información difundida por la empresa, Alpine 93/40 tendría la capacidad de generar más de 483 empleos, una cifra que supera en aproximadamente 27% el mínimo exigido por el programa EB-5. Este detalle resulta relevante para los inversionistas, ya que la creación de empleo es uno de los pilares fundamentales para la aprobación de este tipo de visas. Además, el proyecto se encuentra en un Área de Empleo Seleccionada (TEA) rural, lo que permite a los solicitantes acceder a un procesamiento prioritario bajo la Ley de Integridad y Reforma EB-5 de 2022.

Los responsables del desarrollo también informaron avances importantes en la ejecución del proyecto. La Fase I inició en junio de 2025 y ya supera el 59% de avance, con una fecha estimada de finalización sustancial para el 15 de diciembre de 2026. Por su parte, la Fase II está programada para comenzar en el cuarto trimestre de 2026, lo que refuerza la continuidad del plan de construcción y expansión del complejo.

Una vista aérea del desarrollo Alpine 93/40 muestra el avance de la construcción tras la reciente aprobación del formulario I-956F por parte de USCIS para el proyecto. | Crédito: Business Wire

Plazos clave para inversionistas

Los directivos del proyecto han señalado que los interesados deben actuar con rapidez, ya que existe una fecha límite importante: el 30 de septiembre. Hasta ese día, los solicitantes pueden acceder a la protección conocida como “derechos adquiridos”, lo que garantiza que USCIS continúe procesando sus casos incluso si el Programa de Centros Regionales EB-5 llegara a expirar en el futuro.

Según la firma legal Offit Kurman, quienes presenten su solicitud antes de esa fecha cuentan con mayor seguridad migratoria dentro del marco actual del programa. En cambio, las solicitudes presentadas después no tendrían la misma protección automática, lo que añade presión a quienes están evaluando ingresar al sistema.

Actualmente, el Programa de Centros Regionales EB-5 está autorizado hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque el nivel de protección varía dependiendo de la fecha en que se presente la solicitud.

Este programa permite a los solicitantes avanzar hacia la Green Card en Estados Unidos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Inversión requerida y contacto

El programa EB-5 exige una inversión mínima de US$800,000 en proyectos que cumplan con los requisitos de creación de empleo. A cambio, los participantes pueden acceder a un proceso que abre el camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card.

“Este es un hito importante para Alpine 93/40 y una oportunidad atractiva para los inversionistas antes de la fecha límite de presentación de solicitudes del 30 de septiembre”, señaló Nicholas Mastroianni III, presidente y director de marketing de USIF.

Los interesados pueden solicitar información a través del correo info@usifund.com, o visitar los sitios VisaEB-5.com y el portal oficial de USIF. También están disponibles las líneas telefónicas 855.EB5.USIF y 561-799-1883, extensión 156.

Cada inversionista debe presentar su propia petición ante USCIS mediante el formulario I-526E para iniciar formalmente el proceso migratorio bajo el programa EB-5.

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