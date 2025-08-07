El examen de ciudadanía de Estados Unidos se actualiza. Bajo una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han confirmado que habrá dos cambios clave: se priorizará el dominio del inglés y se reformará el examen cívico que deben aprobar los inmigrantes en proceso de naturalización.

“Tenemos un deber solemne establecido por el Congreso, que dejó muy claro que poder conversar y leer en inglés es imperativo”, dijo Joseph Edlow, director de USCIS, a Fox News. El funcionario subrayó que la decisión se basa en la orden del presidente del 1 de marzo, titulada “Designación del inglés como idioma oficial de los Estados Unidos”, la cual también instruye a las agencias federales a reducir los servicios de traducción considerados innecesarios.

Joseph Edlow, director de USCIS, confirmó que el examen de ciudadanía será más exigente. | Crédito: Getty Images

Un nuevo estándar para aprobar

Actualmente, los aspirantes a la ciudadanía deben memorizar 100 preguntas sobre la historia y el gobierno de EE. UU. y responder correctamente al menos 6 de 10 seleccionadas de forma aleatoria. Sin embargo, eso cambiará.

Edlow anticipó que la nueva versión del examen podría retomar el modelo aplicado en 2020, durante el primer mandato de Trump, donde el número de preguntas aumentó a 128 y el número mínimo de respuestas correctas necesarias para aprobar se fijó en 12 de 20.

“El examen actual es demasiado fácil”, afirmó Edlow. “Memorizar 90 o 100 preguntas es insuficiente para comprender quiénes somos como país y como ciudadanos”, indicó al citado medio.

Más inglés, menos traducciones

Aunque aún no se han detallado los cambios exactos en la parte de inglés, se prevé que se incluyan imágenes de situaciones cotidianas, como actividades diarias, el clima o alimentos, que los solicitantes deberán describir en inglés.

La idea es que la prueba refleje, según Edlow, “la letra y el espíritu” de lo que el Congreso pretendía al legislar sobre naturalización.

USCIS anunció que priorizará el uso del inglés, reduciendo los servicios de traducción en el examen de ciudadanía. | Foto: Getty Images

Un debate que se repite

Este nuevo examen busca revertir el modelo de 2008, al que se volvió durante la presidencia de Joe Biden. Aquel examen fue producto de un trabajo de siete años, con consultas a más de 150 organizaciones, entre ellas educadores, historiadores y expertos en inglés como segunda lengua. Su objetivo fue equilibrar la dificultad con la accesibilidad.

Sin embargo, grupos como la Federation for American Immigration Reform (FAIR) defienden la línea dura del actual gobierno. Según su análisis, esta reforma pone fin a una visión “antifronteras” que trataba la ciudadanía como un derecho gratuito. “Se trata de priorizar la calidad sobre la cantidad”, afirman.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

Aún no hay una fecha exacta para la implementación de este nuevo examen. USCIS suele abrir un periodo de consulta pública y pruebas piloto antes de aplicar cambios oficiales. Sin embargo, la intención del gobierno es clara: reforzar el uso del inglés y hacer del proceso de naturalización un filtro más exigente.

