El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó una nueva edición del Formulario I-864, Affidavit of Support, utilizado por quienes patrocinan económicamente a un familiar que busca obtener la residencia permanente. La actualización, publicada el 31 de agosto de 2026, incorpora nuevos elementos relacionados con la información financiera del patrocinador. El cambio introduce nuevas herramientas de revisión financiera que podrían permitir a USCIS analizar con mayor detalle la situación económica de quienes asumen este compromiso.

Uno de los principales cambios está relacionado con una nueva autorización incluida en el documento. Según explicó el abogado de inmigración Luis Eduardo Victoria, esta disposición permite que USCIS pueda solicitar información a agencias de reportes del consumidor con el objetivo de evaluar la suficiencia del patrocinio económico.

El cambio genera especial atención entre las personas que presentan un I-864 para respaldar la solicitud de residencia de un familiar, debido a que podría permitir a las autoridades realizar una revisión más amplia de la situación financiera declarada por el patrocinador.

¿Qué podrá revisar USCIS con el nuevo formulario I-864?

La nueva versión incorpora una autorización que permite a USCIS solicitar información a agencias de reportes del consumidor para evaluar si el patrocinio económico presentado cumple con los requisitos.

Esto significa que la información financiera del patrocinador podría adquirir mayor relevancia durante la evaluación del formulario. Sin embargo, no debe interpretarse como la creación de un requisito de puntaje crediticio mínimo.

Victoria precisó que USCIS no ha establecido públicamente un credit score mínimo que una persona deba tener para poder actuar como patrocinador.

Por ello, tener un puntaje bajo o contar con un historial crediticio limitado en Estados Unidos no significa, por sí solo, que la solicitud de residencia será rechazada.

USCIS podrá solicitar información crediticia de los patrocinadores. | Crédito: JASON REDMOND / AFP

¿Quiénes podrían verse más afectados por este cambio?

De acuerdo con el abogado Luis Eduardo Victoria, la nueva disposición podría ser especialmente relevante para patrocinadores que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Situación del patrocinador ¿Por qué es importante? Poco historial crediticio en EE.UU. Podría existir menos información financiera disponible para evaluar. Cuentas en colección Pueden formar parte de la información financiera que genere mayor atención. Credit o security freeze Puede limitar el acceso habitual a determinada información crediticia. Ingresos cercanos al mínimo requerido Será especialmente importante demostrar que se cumple con el requisito económico. Uso de activos o joint sponsor La documentación financiera debe ser consistente y suficiente. Inconsistencias financieras Diferencias entre ingresos, declaraciones de impuestos y otros datos podrían generar dudas.

¿USCIS exigirá un puntaje de crédito mínimo para patrocinar a un familiar?

No necesariamente. La nueva versión del I-864 no establece, según la información proporcionada por Victoria, un puntaje crediticio mínimo que deba alcanzar el patrocinador.

El requisito central continúa relacionado con la capacidad económica del patrocinador para asumir la obligación establecida mediante el Affidavit of Support. USCIS señala que el I-864 forma parte de los trámites en los que determinados inmigrantes deben demostrar que cuentan con un patrocinador económico que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

Por esta razón, un historial crediticio limitado no debe confundirse automáticamente con la imposibilidad de patrocinar a un familiar.

Lo que sí podría cambiar es la profundidad con la que USCIS puede verificar determinados aspectos de la información financiera proporcionada.

USCIS exige la nueva edición del I-864 desde el 31 de agosto de 2026. | Crédito: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Desde cuándo es obligatorio el nuevo formulario I-864?

La nueva edición del formulario tiene fecha 08/24/26 y USCIS indicó que fue publicada el 31 de agosto de 2026. La agencia también estableció que no habrá período de gracia, por lo que quienes presenten el formulario deben verificar que están utilizando la edición correspondiente.

Angela Vazquez, CEO de A&L Immigration Services LLC, advirtió que quienes estén preparando un ajuste de estatus u otro trámite que requiera el I-864 deben revisar cuidadosamente la edición del formulario antes de enviar su paquete.

Utilizar una versión incorrecta puede provocar rechazos o retrasos en el trámite.

¿Qué deben hacer los patrocinadores antes de enviar el I-864?

Ante el cambio, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente toda la información financiera que acompaña al formulario y asegurarse de que los datos sean verdaderos, consistentes y puedan ser respaldados con documentación.

También es importante verificar la fecha de edición del I-864 antes de presentar el paquete. USCIS advierte en sus instrucciones de formularios que deben utilizarse las versiones correspondientes y que las páginas del formulario deben pertenecer a la misma edición.

El nuevo formulario no significa que una persona con mal crédito pierda automáticamente la posibilidad de patrocinar a un familiar. Sin embargo, la actualización introduce una herramienta adicional que podría permitir a USCIS examinar con mayor profundidad la información financiera del patrocinador.

Por ello, quienes tengan ingresos cercanos al límite, utilicen activos, necesiten un patrocinador conjunto o presenten situaciones financieras complejas deberían prestar especial atención a la documentación antes de enviar su solicitud.

La recomendación general es no asumir que el historial crediticio, por sí solo, determina la aprobación o rechazo del patrocinio, sino revisar el conjunto de la información económica presentada ante USCIS.