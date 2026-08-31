El proceso para convertirse en ciudadano estadounidense podría incluir una revisión adicional para algunos inmigrantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) incorporó oficialmente a sus procedimientos una herramienta que permite obtener información sobre un solicitante a través de personas de su entorno tales como vecinos, empleadores o compañeros de trabajo.

La actualización quedó incorporada al Manual de Políticas de la agencia el 25 de agosto de 2026, mediante la alerta PA-2026-10. La medida recupera una práctica que prácticamente había desaparecido de los procesos de naturalización durante décadas y que ahora vuelve a estar contemplada dentro de las directrices utilizadas por los funcionarios.

El mecanismo tiene respaldo en la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) había dejado de utilizarlo de manera habitual en 1991, pero USCIS anunció en agosto de 2025 que terminaría con la exención general que mantenía esta herramienta fuera de uso.

La nueva política no significa que todos los solicitantes del Formulario N-400 tendrán visitas de investigadores o que sus vecinos serán interrogados. USCIS mantiene la posibilidad de recurrir a este procedimiento dependiendo de las características y de la información disponible en cada expediente.

La medida permite verificar información del solicitante mediante personas que conozcan su residencia, trabajo o trayectoria. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

¿Qué información puede buscar la agencia?

Cuando se considera necesaria una investigación, USCIS puede intentar comprobar datos relacionados con la residencia y el trabajo del inmigrante, además de revisar información correspondiente a los años anteriores a la solicitud de naturalización. El objetivo es determinar si lo declarado en el trámite coincide con otros elementos disponibles para la agencia.

Entre los aspectos que pueden ser objeto de verificación están el domicilio del solicitante, sus antecedentes laborales y el cumplimiento del requisito de “buen carácter moral”. También pueden revisarse elementos relacionados con su compromiso con los principios constitucionales y otros requisitos establecidos para obtener la ciudadanía.

La información puede proceder de personas que tengan conocimiento directo sobre el solicitante. USCIS contempla, por ejemplo, cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y asociados comerciales, siempre que puedan aportar datos relevantes y respaldados sobre la persona que busca naturalizarse.

No todos los inmigrantes que presenten el Formulario N-400 serán sometidos automáticamente a este tipo de investigación. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

La evidencia podría evitar una investigación adicional

La documentación presentada por el propio inmigrante también puede adquirir mayor importancia bajo esta política. En determinados casos, aportar testimonios u otros elementos que ayuden a respaldar la información incluida en la solicitud podría permitir que USCIS considere innecesaria una investigación posterior.

Por el contrario, si la agencia solicita determinada evidencia y el solicitante no la entrega o se niega a proporcionarla, USCIS podría decidir que necesita realizar una investigación para obtener información adicional. Esto hace especialmente importante que los datos incluidos en el N-400 sean precisos y puedan respaldarse.

Para quienes estén preparando la ciudadanía, la recomendación práctica es revisar cuidadosamente direcciones, empleos, períodos de residencia, viajes y demás antecedentes antes de presentar la solicitud.

La agencia decidirá caso por caso si necesita recurrir a esta medida para comprobar los requisitos de naturalización. (Foto: JASON REDMOND / AFP)

Cualquier diferencia entre lo declarado y la información que pueda obtener USCIS podría generar preguntas adicionales durante el proceso.

La investigación de vecindario se suma así a los controles que ya forman parte de la naturalización, como la revisión de antecedentes, el historial migratorio, la entrevista y, cuando corresponde, los exámenes de inglés y educación cívica.

Por ahora, USCIS no establece que este procedimiento vaya a aplicarse de forma automática ni señala públicamente qué proporción de los casos será sometida a estas verificaciones.