La administración Trump anunció una modificación significativa en el sistema de asilo de Estados Unidos. A partir de una nueva norma emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), algunos solicitantes de asilo afirmativo podrán ser enviados directamente ante un juez de inmigración sin pasar primero por una entrevista con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El cambio ha generado interrogantes entre los solicitantes y expertos, especialmente sobre a quiénes afectará esta medida y bajo qué criterios se decidirá qué casos serán remitidos directamente a los tribunales migratorios.

La medida fue presentada mediante una regla final provisional que será publicada oficialmente en el Registro Federal y entrará en vigor de manera inmediata. Según el Gobierno, el objetivo es agilizar la resolución de los casos y reducir el enorme retraso que enfrenta el sistema migratorio.

¿Qué cambia con la nueva regla de USCIS?

Hasta ahora, el procedimiento habitual para quienes solicitaban asilo afirmativo consistía en una entrevista con un oficial de USCIS antes de que la agencia decidiera aprobar, negar o remitir el caso a un tribunal de inmigración.

Con la nueva regulación, los oficiales podrán enviar determinados expedientes directamente a un juez sin realizar esa entrevista previa cuando la documentación disponible demuestre que el solicitante no cumple los requisitos legales para obtener asilo, esté sujeto a alguna prohibición o cuando las autoridades consideren que el beneficio no debe concederse por razones discrecionales.

No obstante, el DHS aclaró que las entrevistas seguirán realizándose cuando sean exigidas por la legislación vigente o por decisiones judiciales.

La nueva regla sobre asilo en EE.UU. busca acelerar la resolución de solicitudes y reducir el retraso del sistema migratorio. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿A quiénes afectará la medida?

El Departamento de Seguridad Nacional estima que la nueva disposición podría aplicarse a aproximadamente 132.000 futuros solicitantes de asilo cada año.

La decisión responde, además, a la creciente acumulación de expedientes. De acuerdo con la agencia, al cierre del año fiscal 2025 existían más de 1,4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra que refleja la presión sobre el sistema migratorio estadounidense.

Claves de la nueva regla de USCIS Detalles ¿Qué cambia? Algunos casos podrán ir directamente a un juez sin entrevista previa. ¿Quién decide? Los oficiales de USCIS. ¿Cuándo aplica? Cuando la documentación indique que el solicitante no reúne los requisitos legales o exista alguna prohibición para obtener asilo. ¿Cuándo entra en vigor? Inmediatamente después de su publicación en el Registro Federal. ¿Las entrevistas desaparecen? No. Seguirán realizándose cuando la ley o una orden judicial lo requieran.

Experto pide cautela sobre el alcance de la norma

El abogado de inmigración Jonathan Shaw explicó que todavía existen dudas sobre cómo será aplicada la nueva regulación y advirtió que no todos los casos de asilo afirmativo necesariamente serán enviados a los tribunales de inmigración.

“Ya hay abogados diciendo que van a mandar todos los casos a la corte de inmigración, pero eso no es lo que dice la regla. No pensamos que se va a aplicar a todos los casos de asilo afirmativo; tendremos más información cuando USCIS publique la norma completa”, señaló Shaw.

El especialista añadió que ya han observado algunos expedientes enviados a tribunales sin entrevista, aunque considera prematuro afirmar que el procedimiento se extenderá a todos los solicitantes.

El Gobierno afirma que busca acelerar el sistema

El DHS sostiene que la medida permitirá reducir la duplicación de procedimientos, ya que muchos casos revisados inicialmente por USCIS terminan siendo analizados nuevamente por un juez de inmigración.

Con este cambio, los oficiales podrán concentrar sus entrevistas en aquellos expedientes que realmente requieran declaraciones adicionales o la presentación de nuevas pruebas.

La norma también elimina el lenguaje que sugería que los solicitantes tenían un “derecho” a una entrevista antes de que su caso fuera remitido a un tribunal. Sin embargo, quienes sean enviados directamente ante un juez conservarán la posibilidad de presentar su caso durante el proceso de inmigración y USCIS podrá solicitar evidencia adicional cuando lo considere necesario.

Miles de solicitantes de asilo en EE.UU. podrían verse afectados por el nuevo procedimiento implementado por USCIS. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cuándo comenzará a aplicarse?

La nueva regulación entrará en vigor de forma inmediata una vez que sea publicada en el Registro Federal.

Desde ese momento, USCIS tendrá la facultad de remitir determinados casos de asilo afirmativo directamente a los tribunales de inmigración sin necesidad de realizar entrevistas previas, mientras el Departamento de Seguridad Nacional continúa recibiendo comentarios del público sobre la nueva norma.

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