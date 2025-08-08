Si tienes una cita con una oficina local de USCIS y no hablas inglés con fluidez, esta actualización podría cambiar por completo tu experiencia en el trámite. Desde hace unas semanas, la agencia dejó claro que los solicitantes ahora son responsables de llevar su propio traductor, y presentarse sin uno podría costarte la cita y mucho más.

En una publicación en X, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que ya no proveerá intérpretes en las entrevistas. Aunque para muchos sonó a una nueva regla, abogados de inmigración explican que en realidad se trata de un regreso a los procedimientos que existían antes de la pandemia, pero ahora con una aplicación mucho más estricta.

En ciudades como Las Vegas, la medida ya se siente. Abogados han reportado que solicitantes que no dominan el inglés están siendo enviados a casa y obligados a reprogramar su cita si no presentan un intérprete calificado.

USCIS podría considerar tu cita como ausencia si no presentas un intérprete calificado. | Crédito: Freepik

“Esta es tu única oportunidad, especialmente en casos de asilo, para contar tu historia y expresarte”, advirtió Alissa Cooley a Fox5 Las Vegas, abogada principal de la Clínica de Inmigración de la UNLV.

El problema, explican expertos, es que muchos piensan que pueden llevar a un familiar o vecino que hable inglés y español. Pero USCIS establece reglas claras para los intérpretes:

Deben tener 18 años o más .

. Ser fluidos en ambos idiomas .

. No pueden ser el abogado del solicitante.

pueden ser el abogado del solicitante. No pueden ser un testigo en el caso.

pueden ser un testigo en el caso. No pueden tener un conflicto de intereses.

Además, las emociones o la falta de precisión de un traductor no profesional pueden perjudicar gravemente el caso.

USCIS establece reglas claras sobre quién puede y quién no puede actuar como intérprete. | Crédito: Freepik

“Un error de traducción o llegar sin intérprete puede marcar la diferencia entre ganar o perder un caso de inmigración”, señaló Vianey al citado medio, intérprete en Las Vegas. Por eso, aconseja empezar a buscar con anticipación, pedir recomendaciones y comparar precios.

Si no puedes conseguir un intérprete a tiempo, USCIS advierte que tu cita podría considerarse como una ausencia. Aunque reprogramar es posible, abogados señalan que hacerlo puede retrasar el proceso y, en algunos casos, complicarlo.

If you have an upcoming appointment with a USCIS field office and need interpretation services, you are now responsible for providing your own interpreter.



If you are unable to find an interpreter in time for your appointment, you must reschedule your appointment by contacting… pic.twitter.com/QXnkDVs5Z3 — USCIS (@USCIS) August 8, 2025

Este endurecimiento en la aplicación de la regla también se da en un contexto más amplio: en marzo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva declarando el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, revocando una disposición de la era Clinton que obligaba a agencias y organizaciones con fondos federales a ofrecer asistencia lingüística a personas que no hablan inglés.

