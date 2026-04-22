A partir del 18 de mayo, el proceso de entrevistas migratorias en Estados Unidos cambiará de forma importante y podría afectar directamente a miles de solicitantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que los abogados ya no podrán participar de manera remota, ni por videollamada ni por teléfono, en ciertas entrevistas clave. Esto implica que, si tienes un caso en curso, tu representante legal deberá estar físicamente presente contigo, lo que podría complicar la logística, aumentar costos y limitar el acceso a defensa legal en momentos decisivos del proceso.

¿Qué es lo que ya no estará permitido desde el 18 de mayo?

Desde esa fecha, USCIS prohibirá que abogados y representantes acreditados participen a distancia en entrevistas realizadas en oficinas locales, incluyendo entrevistas de asilo y algunos procesos de alivio migratorio.

La agencia fue clara: todos los representantes legales deberán estar presentes en persona para poder asistir a sus clientes.

La medida de USCIS en EE.UU. impacta entrevistas clave de inmigración. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué USCIS tomó esta decisión?

Esta medida marca el fin de una flexibilidad implementada durante la pandemia de COVID-19, cuando se permitió la participación remota para reducir el contacto físico.

Ahora, el gobierno busca regresar a las reglas previas, argumentando razones de eficiencia y seguridad en los procesos.

¿A quiénes afecta este cambio?

El impacto será directo para:

Solicitantes de asilo

Personas en procesos de alivio migratorio

Inmigrantes con entrevistas programadas en oficinas locales de USCIS

Abogados que representen casos fuera de su área geográfica

En especial, quienes dependen de abogados en otras ciudades podrían enfrentar mayores dificultades para recibir acompañamiento legal.

¿Qué dicen los expertos sobre esta medida?

Algunos especialistas consideran que este cambio complica el acceso a una defensa adecuada.

El profesor de derecho Bennett Gershman advirtió que esta decisión podría afectar el derecho a representación legal, especialmente en casos donde el abogado se encuentra a miles de kilómetros.

Por su parte, el exdirector de oficina de USCIS, Ricky Murray, señaló que la medida es legal y simplemente retoma las normas previas a la pandemia, aunque reconoció que representa una carga adicional para abogados y clientes.

¿Existen excepciones a esta nueva regla?

Sí, pero son limitadas. USCIS indicó que podrían permitirse excepciones en casos como:

Personas bajo custodia del gobierno

Menores no acompañados

Solicitudes por discapacidad

Situaciones especiales aprobadas por un director de oficina

Fuera de estos escenarios, la presencia física será obligatoria.

En EE.UU., USCIS endurece sus procedimientos para solicitantes migratorios. | Crédito: John Moore/Getty Images

¿Qué debes hacer si tienes una entrevista programada?

Si tienes una entrevista próximamente, lo más importante es:

Confirmar si tu abogado podrá asistir en persona

Coordinar con anticipación viajes o logística

Revisar si tu caso califica para alguna excepción

Mantenerte atento a nuevas actualizaciones de USCIS

¿Qué podría pasar en los próximos días?

Aunque la medida ya tiene fecha definida, expertos anticipan posibles desafíos legales que podrían retrasar o modificar su aplicación. USCIS aún no ha emitido lineamientos adicionales, por lo que se espera más claridad conforme se acerque el 18 de mayo.

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