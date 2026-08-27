A partir del 18 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará nuevas directrices para determinar si una persona es inadmisible por motivos de carga pública al evaluar una solicitud de residencia permanente. La agencia analizará cada caso de manera individual y podrá considerar diversos factores, según las circunstancias del solicitante. A continuación, te explicamos qué elementos evaluarán los funcionarios migratorios, qué beneficios públicos pueden ser considerados y en qué consiste el proceso de fianza por carga pública ante USCIS.

La nueva guía afecta a ciertas personas que solicitan ajustar su estatus mediante el Formulario I-485 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

DIRECTRICES DE USCIS PARA DETERMINAR LA INADMISIBILIDAD POR CARGA PÚBLICA

Las directrices más recientes de USCIS indican que la determinación de inadmisibilidad por carga pública se hace caso por caso, mediante una evaluación de la “totalidad de las circunstancias”. Es decir, la agencia no debe basarse solo en haber recibido un beneficio, sino valorar si la persona probablemente dependerá del gobierno para cubrir necesidades básicas en algún momento.

“Las directrices actualizadas se ajustan a la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”, se lee en el sitio web de USCIS.

¿A quiénes alcanza?

La evaluación aplica a personas que solicitan la residencia permanente desde Estados Unidos mediante un Formulario I-485, salvo que pertenezcan a una categoría exenta por ley. No es una regla que se aplique automáticamente a todos los migrantes ni a toda persona que viaje con visa de turista, negocios, estudio o trabajo temporal. La guía entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.

Factores obligatorios que serán revisados

USCIS ha instruido a sus funcionarios a valorar, como mínimo, los cinco factores establecidos en la ley migratoria:

Edad: si la persona se encuentra en una etapa de vida que podría afectar su capacidad de trabajar o mantenerse. Salud: condiciones médicas y, especialmente, si pueden limitar la autosuficiencia o generar necesidades significativas de cuidado. Situación familiar: composición del hogar, personas dependientes y responsabilidades de cuidado. Activos, recursos y situación financiera: ingresos, patrimonio, deudas, apoyo económico disponible y capacidad de cubrir gastos básicos. Educación y habilidades: estudios, capacitación, dominio del idioma, historial laboral y posibilidades de empleo.

El funcionario puede considerar otros elementos relevantes del expediente. No hay un examen mecánico ni una sola condición que, por sí misma, determine el resultado: se deben ponderar elementos favorables y desfavorables en conjunto.

¿Qué señala sobre beneficios públicos?

USCIS puede considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos (“means-tested public benefits”), recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, para determinar que alguien es carga pública. Esto puede abarcar: asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, programas para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.

Esto no significa que utilizar un beneficio implique automáticamente que una persona sea inadmisible. USCIS debe evaluar si el uso de la prestación demuestra una probabilidad real de dependencia gubernamental para necesidades básicas —como vivienda, alimentación o atención médica— y confrontarlo con el resto de las pruebas del caso.

“Para los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, el USCIS solo considerará la recepción de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno. Para los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, el USCIS considerará todos y cada uno de los beneficios, por lo que revisará toda la evidencia relevante en el expediente del extranjero y tomará decisiones caso por caso considerando la totalidad de sus circunstancias”, se lee en su sitio web.

La declaración de patrocinio también será evaluada

En muchas solicitudes familiares de residencia, una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, Formulario I-864, es obligatoria. La suficiencia de esa declaración forma parte central del análisis: si no se presenta cuando es exigida o no cumple los requisitos, USCIS puede emitir una notificación de intención de denegación o rechazar la solicitud.

Aun con un I-864 suficiente, USCIS realiza la evaluación total del caso cuando corresponde.

USCIS revocó la regulación de carga pública de 2022 y estableció un análisis basado en la totalidad de las circunstancias del solicitante (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE FIANZA POR CARGA PÚBLICA ANTE EL USCIS?

El proceso de fianza por carga pública es una alternativa discrecional que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración puede ofrecer a ciertos solicitantes de residencia permanente dentro de Estados Unidos. Solo procede cuando USCIS concluye que la persona es inadmisible únicamente por el motivo de carga pública y le envía una invitación formal para presentar la fianza; no se puede solicitar por iniciativa propia.

¿Cuándo puede aplicarse?

La fianza está vinculada a solicitudes de ajuste de estatus mediante el Formulario I-485. Cabe precisar que no todas las categorías migratorias están sujetas a este motivo de inadmisibilidad. Por ejemplo, existen exenciones para refugiados y asilados, autopeticionarios bajo VAWA, sobrevivientes de trata con estatus T, víctimas de ciertos delitos con estatus U, menores inmigrantes especiales y algunas otras categorías previstas por el Congreso.

¿Cómo funciona?

1. USCIS evalúa la solicitud de residencia. El funcionario puede considerar, entre otros factores, el uso de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos.

2. USCIS determina que la única inadmisibilidad es carga pública. La posibilidad de una fianza no corresponde si existen otros motivos de inadmisibilidad sin resolver, como fraude, ciertas violaciones migratorias o antecedentes que requieran otra exención.

3. El solicitante recibe una Notificación de Intención de Denegación (NOID). El funcionario puede invitarlo, dentro de esa notificación, a presentar una fianza por carga pública. En dicho documento se debe indicar que la persona está autorizada a hacerlo y especificar el monto exigido. Sin esta invitación, USCIS rechaza el Formulario I-945.

4. Se presenta el Formulario I-945, Public Charge Bond. El solicitante debe presentarlo firmado, junto con una copia de la comunicación de USCIS que autorizó la presentación. También debe incluir la fianza por el monto exacto indicado en la notificación.

5. Se aporta una garantía económica. La fianza puede ser: en efectivo o mediante una compañía de fianzas certificada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (“surety bond”). USCIS calcula el importe teniendo en cuenta la asistencia gubernamental a la que la persona podría ser elegible y que potencialmente podría recibir durante los próximos cinco años.

6. USCIS decide el I-485. Si la fianza se presenta correctamente y cumple con las instrucciones y condiciones señaladas en la notificación, USCIS puede aprobar el ajuste de estatus. La aprobación convierte a la persona en residente permanente legal. OJO: la fianza no produce una aprobación automática.