Si estás pensando en hacerte ciudadano estadounidense, te interesa muchísimo saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) acaba de poner en marcha una actualización clave en el examen de educación cívica, ese paso fundamental para completar el proceso de naturalización. La notificación entró en vigor en octubre de 2025 y, aunque mantiene la esencia de la prueba anterior, introduce varios ajustes que vale la pena conocer antes de comenzar el trámite.

Para muchos, este examen representa uno de los momentos más importantes en el camino hacia la ciudadanía americana. Por eso es crucial que lo sepas y ahora te explicaré qué es lo que realmente cambió, a quiénes afecta y cómo puedes prepararte para esta nueva versión del examen. Eso sí, debes tener en cuenta que no solo tienes que repasar lo modificado, sino que tienes que juntarlo con lo que se mantiene desde hace varios años.

Muchas personas acuden a USCIS todos los años para obtener la ciudadanía (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR EL NUEVO EXAMEN?

El nuevo examen de civismo para la naturalización 2025 se aplica a todos los extranjeros que presenten su solicitud de ciudadanía (Formulario N-400) a partir del 20 de octubre de 2025 en adelante. Si la solicitud se envió antes de esa fecha, se continuará usando la versión de 2008. Esta aclaración es importante porque muchas personas ya habían iniciado su trámite y temían tener que prepararse desde cero con la versión más reciente.

¿QUÉ BUSCA EL EXAMEN ACTUALIZADO?

De acuerdo con el aviso publicado en el Registro Federal, esta prueba cumple con el requisito legal de que los solicitantes demuestren conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia y del sistema de gobierno de Estados Unidos. En palabras simples, se trata de comprobar que uno entiende cómo funciona el país que busca adoptar como propio.

ASÍ ES LA NUEVA ESTRUCTURA DEL EXAMEN

El USCIS explicó que la versión 2025 del examen se basa en el modelo de 2020, pero con ajustes en su administración. Ahora existe un banco de 128 preguntas, de las cuales se seleccionan 20 de manera aleatoria para cada evaluación. Para aprobar, el solicitante debe responder correctamente 12 preguntas. Si se fallan 9 preguntas, se considera reprobado. Los oficiales detendrán la entrevista una vez que se alcance cualquiera de esos límites.

¿QUÉ PASA CON QUIENES AÚN PRESENTAN LA VERSIÓN 2008?

Si ya presentaste tu solicitud o la presentas antes del 20 de octubre de 2025, te corresponde el examen anterior, el de 2008. En esa versión, el oficial hace 10 preguntas elegidas de una lista de 100, y se aprueba respondiendo correctamente seis. USCIS mantendrá en su sitio web los materiales de estudio de esta versión, precisamente para quienes todavía califican bajo esas reglas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES POR EDAD Y TIEMPO DE RESIDENCIA

Una buena noticia es que la actualización no afecta las consideraciones especiales para los solicitantes de 65 años o más que hayan sido residentes permanentes durante al menos 20 años. En esos casos, se seguirá aplicando un examen reducido de 10 preguntas, tomadas de una lista especial de 20, tanto de la versión 2008 como de la 2025. Además, quienes califican pueden hacer el examen en su propio idioma.

Hay consideraciones especiales para ciudadanos mayores (Foto: AFP) / MANDEL NGAN

PREGUNTAS QUE CAMBIARON EN EL EXAMEN DE CIVISMO 2025

Como parte de la actualización, USCIS informó que varias preguntas del examen se modificaron para reflejar los resultados de las elecciones y los funcionarios actuales del gobierno federal. Estas son las principales actualizaciones incluidas en la versión 2025:

23. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive.

Las respuestas varían según el estado. Los residentes del Distrito de Columbia o de territorios de EE. UU. deben responder que no cuentan con senadores.

29. Dé el nombre de su representante a nivel nacional.

Las respuestas varían según el distrito. En los territorios, pueden mencionarse los delegados o comisionados residentes.

30. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes?

Respuesta actual: Mike Johnson (también aceptables: Johnson o James Michael Johnson).

38. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos?

Respuesta actual: Donald J. Trump (también aceptables: Donald Trump o Trump).

39. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos?

Respuesta actual: JD Vance (también aceptable: Vance).

57. ¿Quién es el presidente actual del Tribunal Supremo de Estados Unidos?

Respuesta actual: John Roberts (también aceptables: John G. Roberts, Jr. o Roberts).

61. ¿Quién es el gobernador actual de su estado?

Las respuestas varían según el estado. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir “no tenemos gobernador”.

Acá puedes ver el documento completo de todas las preguntas que debes estudiar

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!