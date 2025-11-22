La reciente decisión de la administración Trump de suspender las ceremonias de ciudadanía en al menos siete condados de Nueva York ha generado inquietud entre miles de residentes que esperaban completar su proceso de naturalización este año. Las comunidades afectadas reaccionaron con sorpresa y preocupación, especialmente porque muchos ya tenían fechas confirmadas para juramentar.

En un comunicado, USCIS explicó que la medida responde a una revisión interna: “Tras revisar la jurisdicción de ciertos tribunales del condado, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, hemos determinado que estos no cumplen con los requisitos legales para celebrar ceremonias de naturalización”.

Según la agencia, las cortes involucradas no cuentan con la jurisdicción necesaria para impartir el juramento de ciudadanía, un requisito clave bajo el código migratorio.

¿Podría ocurrir en otros estados?

El abogado de inmigración Haim Vásquez señaló a Univision Noticias que la medida no está limitada a Nueva York y que es posible que otros estados enfrenten revisiones similares.

“Sí, podría pasar en otros estados porque al parecer el Gobierno está actuando de forma legal, evaluando cada corte estatal que está impartiendo el juramento para determinar que todo sea correcto. Estas cortes parecen no tener esa jurisdicción, basado en el comunicado”.

Un abogado explicó qué ocurrirá con los solicitantes que esperan completar su juramentación en Nueva York. | Crédito: Freepik

¿Qué pasará con los solicitantes afectados?

Aunque la cancelación tomó por sorpresa a quienes ya estaban listos para convertirse en ciudadanos, Vásquez aclaró un punto crucial: los solicitantes no tendrán que volver a iniciar el proceso. “No tienen que volver a solicitar la ciudadanía ni someter una nueva petición. Van a ser reprogramadas”, indicó.

Sin embargo, advirtió que lo más preocupante será el tiempo de espera. “La angustia grande aquí es el tiempo y cuánto se van a demorar. Al moverla de manera administrativa, sabemos que el volumen va a ser limitado y estos juramentos se van a demorar mucho en ser agendados”, aseguró.

¿Por qué estas cortes no cumplen con los requisitos?

Al profundizar en la explicación del USCIS, el abogado indicó que la razón está en la naturaleza de los tribunales involucrados: “Bajo el código de inmigración, una corte que vaya a impartir el juramento debe ser una corte estatal con jurisdicción general. Esto quiere decir que tiene un poder general sobre el estado y parece ser que estas cortes o no tienen esa jurisdicción o no ha sido explicada correctamente al momento de someter la solicitud”.

Las decisiones de USCIS podrían causar retrasos en los procesos de ciudadanía, según advirtió el abogado. | Crédito: O2O Creative / iStock / O2O Creative

¿Qué hacer si la Green Card está vencida mientras espera el juramento?

Para quienes están en esta situación, residencia vencida o a punto de vencer, el abogado recomienda mantener siempre consigo los documentos que prueben que su proceso de naturalización está activo.

“Lleven la residencia y la carta de juramento, así esté vencida, junto con cualquier otra notificación. Cuando uno va a la cita de ciudadanía y aprueba el examen, le entregan una confirmación. Esa confirmación prueba que estás bajo el proceso, esperando tu cita”, señaló.

