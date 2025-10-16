En un contexto difícil para la regularización migratoria y la economía de los extranjeros que llegaron al país buscando un mejor futuro, en las últimas semanas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció diversos cambios en sus políticas que los afectan directamente. El más reciente tiene que ver con el permiso de permanencia temporal, conocido como ‘parole’, que sirve también como permiso de viaje en el país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una notificación en el Registro Federal y aquí te cuento desde cuándo deberás pagar $1,000 para seguir con tu sueño de vivir legalmente en el país liderado por Donald Trump y que viene implementando reformas federales en la ley “One Big Beautiful Bill”.

Según explica USCIS en la alerta de este miércoles 15 de octubre, la tarifa para el año fiscal 2025 está sujeta a ajustes anuales por inflación. “Usted debe pagar esta tarifa cuando se le otorgue el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, a menos que cualifique para una excepción”, subraya.

La agencia de la administración Trump cobrará la tarifa de inmigración del permiso de permanencia temporal a quienes estén físicamente en Estados Unidos y soliciten el ‘parole’ o un nuevo período del mismo (también conocido como renovación del permiso de permanencia temporal o, en inglés, “re-parole”).

¿Desde cuándo hay que pagar $1,000 para el permiso de viaje para inmigrantes?

“A partir del 16 de octubre de 2025, si determinamos que podemos aprobar su solicitud de permiso de permanencia temporal o la renovación del permiso, y se requiere el pago de la tarifa de inmigración correspondiente, le notificaremos que debe pagarla antes de aprobar su caso”, explica USCIS.

Se agrega que “la notificación incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite. No se otorgará el permiso de permanencia temporal a menos que la tarifa se pague según las instrucciones y dentro del plazo establecido”.

El costo deberá cubrirse en cada ocasión que las autoridades migratorias renueven el permiso y la agencia migratoria aclaró que no se otorgará el ‘parole’ a menos que se cubra la tarifa correspondiente, la cual debe realizarse en el plazo que será notificado.

Además, recalcaron a las personas que realizan trámites con el Formulario I-131 o Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida, en que no deben pagar el proceso, ya que se cobrará cuando se notifique que será aprobado.

Trámites migratorios que aumentaron en la era de Donald Trump

Como parte de la implementación de la ley HR-1 de Trump, desde julio, USCIS comenzó a aplicar nuevas tarifas obligatorias para varios trámites migratorios. Los cambios afectan a extranjeros en solicitudes clave para poder vivir legalmente en el país como el asilo, permisos de trabajo o el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El Formulario I-94 y el permiso ESTA, o Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, también sufrió un incremento y hay un pago adicional de $250 denominado “tarifa de integridad de visa” para visitantes internacionales.

