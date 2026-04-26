A partir del 18 de mayo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará un cambio importante: los abogados y representantes acreditados ya no podrán participar de forma remota en entrevistas migratorias, salvo en casos muy limitados.

Según el aviso oficial, todos los representantes legales deberán estar presentes físicamente tanto en oficinas locales como en entrevistas de asilo afirmativo y procesos bajo la Ley NACARA 203.

Este anuncio ha generado preocupación entre migrantes y abogados. Sin embargo, hay varias razones por las que no deberías alarmarte.

A partir del 18 de mayo, USCIS exigirá la presencia física de abogados en estos procesos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué cambia realmente con esta nueva medida de USCIS?

En la práctica, el cambio afecta principalmente a los abogados, no directamente a los solicitantes. Hasta ahora, muchos representantes participaban por videollamada en entrevistas, especialmente cuando atendían casos en distintos estados.

Con la nueva regla, deberán trasladarse físicamente para acompañar a sus clientes. Esto podría implicar ajustes logísticos, como viajes o cambios en contratos legales.

El abogado de inmigración Jonathan Shaw lo explicó claramente: “muchísimos abogados hicieron el contrato con el cliente con el entendimiento que iba a ser virtual. Entonces quizás muchos van a tener que alterar sus contratos con los clientes para que se cubran los gastos de viaje”, indicó en sus redes sociales.

El 18 de mayo marca el cambio de USCIS que elimina la participación remota en entrevistas migratorias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Por qué no debes entrar en pánico por la nueva regla de USCIS

Aunque el anuncio suena drástico, no es la primera vez que USCIS plantea algo similar. En 2023, la agencia anunció la suspensión de la representación telefónica de abogados, pero esa medida nunca llegó a implementarse. Ese antecedente es clave para entender el contexto actual.

Además, hay otro factor importante: los tiempos de espera en procesos migratorios. Muchas entrevistas se programan con años de anticipación, lo que significa que, para muchos solicitantes, este cambio podría no afectarles de inmediato o incluso podría modificarse nuevamente en el futuro.

El propio Shaw lo resume así: “no hay que entrar en pánico. ¿Tienes una entrevista agendada? Entonces, tranquilo. Tu entrevista va a ser aquí en cuatro años de todas maneras, de aquí en cuatro años tenemos otro presidente y esto cambia de nuevo. Entonces, no entremos en un pánico".

Qué deberías hacer si tienes una entrevista migratoria con USCIS

Más que preocuparte, lo recomendable es informarte y hablar con tu abogado. Algunas acciones clave incluyen:

Confirmar si tu entrevista requiere presencia física del abogado

si tu entrevista requiere presencia física del abogado Consultar si habrá costos adicionales por traslado

por traslado Mantenerte atento a posibles actualizaciones de USCIS

En otras palabras, este cambio es más un ajuste operativo que una transformación radical del proceso migratorio.

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