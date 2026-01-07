En los últimos meses, el USCIS emitió varias alertas y cambios en el proceso de obtención de la Green Card, especialmente en casos basados en matrimonio. Las autoridades han dejado claro que casarse con un ciudadano estadounidense ya no garantiza la aprobación de la residencia permanente. Ahora, los oficiales de inmigración están poniendo especial énfasis en verificar que las relaciones sean auténticas y vividas en conjunto.

Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno para combatir el fraude matrimonial y asegurar que solo relaciones legítimas obtengan beneficios migratorios. Además, se actualizaron políticas y manuales internos que permiten a USCIS revisar más exhaustivamente los casos desde el momento del primer envío de documentos.

Junto con estas alertas, USCIS recordó a quienes están en proceso de Green Card que el estatus de residente permanente es un privilegio, no un derecho. Esto significa que violar ciertas normas, como permanecer fuera del país por largos periodos sin permiso o participar en actividades prohibidas, puede poner en riesgo no solo la solicitud sino también la residencia misma.

Las autoridades advierten que el fraude, los errores en formularios o el incumplimiento de normas pueden derivar en sanciones o rechazos. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Consejos de expertos para obtener la Green Card sin contratiempos

Obtener la residencia permanente a través del matrimonio es un camino lleno de detalles legales que no deben pasarse por alto. Es por eso que expertos en inmigración coinciden en seguir una serie de recomendaciones para asegurar que el trámite avance sin contratiempos.

Demostrar que la relación es “bona fide”: Según The American Bazaar, abogados de inmigración señalan que la mera existencia de un matrimonio no es suficiente. USCIS quiere ver evidencia clara de que la pareja convive y comparte una vida juntos, como contrato de alquiler conjunto, cuentas bancarias compartidas, fotos con fechas y declaraciones de personas cercanas.

Según The American Bazaar, abogados de inmigración señalan que la mera existencia de un matrimonio no es suficiente. USCIS quiere ver evidencia clara de que la pareja convive y comparte una vida juntos, como contrato de alquiler conjunto, cuentas bancarias compartidas, fotos con fechas y declaraciones de personas cercanas. Preparar y enviar los formularios correctos desde el inicio: Según VisaVerge, expertos recomiendan revisar que todos los formularios sean la versión más reciente (por ejemplo, Formulario I-130 y Formulario I-485) y que la documentación de respaldo esté completa antes de enviar el paquete. En algunos casos, enviar formularios desactualizados o incompletos puede provocar que USCIS devuelva la solicitud o la rechace sin mayor aviso.

Abogados de inmigración recomiendan demostrar una relación auténtica, presentar documentos actualizados y evitar salidas del país sin permiso. (Foto: leekris / iStock) / leekris

No salir de EE. UU. sin el permiso correspondiente: EL ESPAÑOL señala que los abogados alertan que si estás en medio de un ajuste de estatus (proceso dentro de EE. UU.) y sales del país sin un Advance Parole (Formulario I-131) aprobado, USCIS podría considerar que abandonaste tu solicitud, poniendo en riesgo tu proceso.

EL ESPAÑOL señala que los abogados alertan que si estás en medio de un (proceso dentro de EE. UU.) y sales del país sin un aprobado, USCIS podría considerar que abandonaste tu solicitud, poniendo en riesgo tu proceso. Mantener una conducta que no afecte tu estatus: Además de presentar una solicitud sólida, es importante cumplir con obligaciones básicas como reportar cambios de dirección al USCIS, respetar la ley y evitar actividades que puedan ser consideradas faltas graves.

Además de presentar una solicitud sólida, es importante cumplir con como reportar cambios de dirección al USCIS, respetar la ley y evitar actividades que puedan ser consideradas faltas graves. Buscar asesoría legal especializada: Dado que las reglas y procedimientos cambian con frecuencia, muchos expertos recomiendan trabajar con un abogado de inmigración desde el inicio del proceso. Un profesional puede ayudar a explicar requisitos, organizar evidencia y anticipar preguntas o problemas que puedan surgir con USCIS.

Los pasos para solicitar la Green Card

La solicitud comienza con el Formulario I-845 (Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus), el cual debe presentarse a USCIS. A continuación te mencionamos las etapas del proceso:

Presentar el Formulario I-485

Acudir a la cita biométrica (para dejar tus huellas, foto y firma)

Acudir a una entrevista con un oficial de inmigración

Si la solicitud es aprobada, la persona recibirá la Green Card en el domicilio registrado. Una vez que tengas este documento deberás portarlo en todo momento, cumplir con las obligaciones y leyes federales, locales, así como declarar impuestos.

