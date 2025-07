El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense podría volverse mucho más exigente en los próximos meses. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, confirmó que, por instrucciones del presidente Donald Trump, se está evaluando una reforma al actual examen de ciudadanía que incluirá preguntas más complejas y criterios más rigurosos.

Durante una entrevista con The New York Times, Edlow aseguró que la prueba actual es demasiado sencilla y permite que los inmigrantes la aprueben memorizando las respuestas. “El examen, tal como está planteado actualmente, no es muy difícil; es muy fácil memorizar las respuestas. No creo que estemos cumpliendo con la ley”, afirmó. Para la administración de Trump, convertirse en ciudadano estadounidense debe implicar un esfuerzo real y una demostración de compromiso con los valores del país.

USCIS implementará cambios en el examen de ciudadanía en EE.UU., siguiendo directrices de Trump para endurecer el proceso de naturalización. (Foto: El Universo)

¿Por qué Trump quiere cambiar el examen de ciudadanía?

Según Edlow, el plan es volver a un formato similar al aplicado en el primer mandato de Trump, cuando se aumentó el número de preguntas y se exigía contestar correctamente 12 de 20. Esa versión fue anulada cuando Joe Biden asumió la presidencia y restableció el examen anterior, más breve y accesible. Con la nueva reforma, USCIS busca garantizar que solo quienes comprendan verdaderamente la historia, la política y los principios del país puedan alcanzar la ciudadanía estadounidense.

Trump ha dejado claro que está dispuesto a permitir el ingreso de inmigrantes, pero con condiciones. Según sus propias palabras, los extranjeros deben demostrar que “aman a Estados Unidos” y que pueden aportar beneficios concretos a la sociedad. En ese sentido, el nuevo examen se perfila como un filtro para asegurar que solo los más preparados y comprometidos logren la naturalización.

¿Qué otros cambios planea USCIS en la política migratoria?

Además del examen, USCIS también analiza reformas al sistema de visas H-1B, que permiten contratar a trabajadores extranjeros calificados. Edlow adelantó que este programa se enfocará en profesionales con perfiles altamente especializados, que cubran necesidades reales del mercado laboral y reciban salarios más altos. “La H-1B debe complementar, no suplantar, la economía y a los trabajadores estadounidenses”, subrayó.

Este enfoque responde a una política migratoria más selectiva, en la que el gobierno busca expulsar a quienes representen una carga para el país y facilitar la entrada de inmigrantes que realmente puedan integrarse y contribuir. Trump y su vicepresidente, JD Vance, han insistido en que las empresas deben contratar primero a trabajadores estadounidenses antes de buscar talento en el extranjero.