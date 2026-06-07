El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) están implementando cambios más rigurosos en los procesos de entrevista para quienes buscan la residencia permanente (Green Card) . Sucede que implementarán un cuestionario más exhaustivo, diseñado para evaluar con cautela cada expediente; la situación genera incertidumbre entre los solicitantes. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Cada destacar que, hace semanas, USCIS anunció la prohibición de efectuar el trámite de la residencia permanente a aquellos interesados que se encuentren dentro del territorio estadounidense.

Bajo esta nueva regulación, los aspirantes a la Green Card deberán retornar a sus países de origen para gestionar el trámite en las sedes consulares de EE. UU., a menos que las autoridades de migración autoricen una excepción .

La nueva normativa afectará a los extranjeros con permisos de trabajo temporal, estudiantes y turistas, quienes perderán el beneficio de tramitar la regularización de su situación migratoria desde el interior de los EE. UU., así lo explica el diario BBC .

La nueva medida afecta a una gran cantidad de aspirantes para la Green Card. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Pese a ello, existe la posibilidad de que algunos solicitantes sigan su procesos de obtener la Tarjeta de Residencia Permanente en el territorio estadounidense siempre y cuando califiquen legalmente, pero podrían experimentar diferentes cuestionarios.

Recientemente, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) advirtió que las autoridades migratorias ya comenzaron a incorporar nuevas preguntas durante las entrevistas dirigidas a quienes tramitan peticiones de este beneficio migratorio por lazos familiares.

Cuáles son las nuevas preguntas de USCIS a solicitantes de residencia permanente en EE. UU.

De acuerdo a la AILA, estas son las nuevas cuatro preguntas que el USCIS está aplicando a los solicitantes de la residencia permanente:

¿Por qué solicitó el ajuste de estatus en lugar del trámite consular?

¿Existe algún factor que le impida realizar el trámite consular?

¿Tiene aún familiares que residan en su país de origen?

¿Por qué decidió no regresar a su país al expirar su permiso de residencia?

La AILA anunció que son un total de cuatro preguntas que se están aplicando en las entrevistas para obtener la Green Card. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Ante la inesperada incorporación de estas interrogantes, el solicitante tendrá que formular argumentos firmes y bien fundamentados al momento de presentarse a su cita con las autoridades migratorias.

Para Kelley Ortega, especialista en temas migratorias, resaltó a N+ Univision la importancia de contar con un abogado frente a estas nuevas disposiciones de USCIS, exhortando a los interesados a no cometer el error de abandonar EE. UU. para dar seguimientos a sus procesos de residencia permanente.

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