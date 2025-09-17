El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) es una agencia federal que realiza trámites relacionados con inmigración. Las personas que buscan acceder a la ciudadanía o residencia estadounidense, tienen que acudir a esta entidad gubernamental. El tema aquí es que no muchos conocen los tiempos de espera para ese tipo de solicitudes. Para que no formes parte de ese grupo, te invito a leer esta nota.

Antes de ir de lleno al asunto, te comento que, de acuerdo a información brindada por Telemundo 20 San Diego, desafortunadamente “el total de solicitudes pendientes en la agencia asciende a aproximadamente 11.3 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2025”. Eso, además de significar un récord para la entidad, explica el hecho de la demora en las solicitudes.

Para ahondar más en el tema, la crisis incluye 34,000 casos sin abrir. En otras palabras, hay solicitudes que ni siquiera se han ingresado al sistema de procesamiento, razón por la cual quienes inicien trámites relacionados con inmigración van a tener que esperar para recibir una respuesta. Claro está, la demora varía según la solicitud.

USCIS es la agencia del gobierno estadounidense encargada de administrar la inmigración legal al país. (Foto: krblokhin / iStock) / krblokhin

En el caso de una solicitud de naturalización (ciudadanía)…

En lo que respecta a una solicitud de naturalización (ciudadanía), hay una demora de entre 8 a 12 meses, indicó la citada fuente, que también aclaró que el tiempo dependerá de la ciudad donde se encuentre la solicitud.

USCIS promueve la integración de los inmigrantes mediante el cumplimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos. (Foto: Sundry Photography / iStock) / Sundry Photography

En el caso de una petición de residencia permanente…

En cuanto a una petición de residencia permanente, te digo que esta tiene una demora estimada de 10 a 21 meses. Sí, puede haber más tiempo de espera. Ten en cuenta que aquí otra vez se recalcó que depende de la ciudad donde esté la solicitud.

Otras solicitudes que también demoran

Si estás pensando en realizar una solicitud para quitar la condicionalidad de una residencia (basada en un matrimonio), es necesario que sepas que esta petición tiene una demora promedio de 29 meses. Sobre las solicitudes de empleo, pueden demorar poco más de 9 meses, mientras que la solicitud para obtener un permiso para solicitar readmisión a Estados Unidos tras una deportación tarda en promedio unos 35 meses en ser adjudicada.

