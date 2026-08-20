Dependiendo de la fecha que solicites tu green card, deberás presentar la anterior o la nueva versión del Formulario I-485 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Dependiendo de la fecha que solicites tu green card, deberás presentar la anterior o la nueva versión del Formulario I-485 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si planeas solicitar la mediante un ajuste de estatus, esta información te interesa: a partir del 18 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exigirá una nueva edición del Formulario I-485. El cambio coincide con la y no habrá un período de gracia para seguir utilizando las versiones anteriores. A continuación, te explicamos qué debes tener en cuenta si enviarás tu solicitud en los próximos días o meses, qué formulario debes usar según la fecha de presentación y por qué un error podría provocar el rechazo de tu trámite.

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El Formulario I-485, es la herramienta oficial de USCIS (.gov) para obtener la tarjeta verde (Green Card) sin salir de EE.UU. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El Formulario I-485, es la herramienta oficial de USCIS (.gov) para obtener la tarjeta verde (Green Card) sin salir de EE.UU. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LO QUE DEBES SABER SI ENVIARÁS EL FORMULARIO I-485 EN LOS PRÓXIMOS DÍAS O MESES

Lo primero que debes saber es que este cambio solo afecta a los nuevos solicitantes; por lo tanto, si eres una las personas que solicitará su green card desde el 18 de septiembre deberás usar la versión actualizada del .

“El 18 de septiembre de 2026, el USCIS publicará una versión revisada del Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus (fecha de la edición: 18/09/26). El formulario se ha revisado para ajustarse a la Norma Final sobre el Motivo de Inadmisibilidad por Carga Pública, anunciada recientemente”, se lee en el .

Cabe precisar que el nuevo Formulario I-485 reemplaza a la edición anterior, emitida el 20 de enero de 2025.

¿Qué tener en cuenta si pienso enviar mi solicitud próximamente?

Si próximamente vas a presentar el Formulario I-485, ten en cuenta las fechas:

  • El USCIS aceptará la edición del 20/01/25 del Formulario I-485 si tiene matasellos o se envía electrónicamente antes del 18 de septiembre de 2026;
  • El USCIS rechazará la edición del 20/01/25 del Formulario I-485 si tiene matasellos o se envía electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026; y
  • El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) solo aceptará la edición del 18/09/26 del Formulario I-485 si tiene matasellos o se presenta electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026.
Antes del 18 de septiembre de 2026Edición del 20/01/25USCIS la aceptará, siempre que tenga matasellos o se presente electrónicamente antes de esa fecha.
Desde el 18 de septiembre de 2026Edición del 20/01/25USCIS la rechazará.
Desde el 18 de septiembre de 2026Edición del 18/09/26USCIS solo aceptará esta edición, siempre que tenga matasellos o se presente electrónicamente desde esa fecha.

En conclusión: no presentes el Formulario I-485 (edición del 18/09/2026) antes del 18 de septiembre de 2026. Solo se aceptará si el formulario tiene matasellos o se envía electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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