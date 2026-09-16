El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habilitó un portal en línea para que el público pueda enviar alertas relacionadas con posibles irregularidades en procesos migratorios. La herramienta busca facilitar el envío de información a la agencia y permitir que esta evalúe los reportes recibidos. ¿Qué situaciones pueden denunciarse, qué datos pide el sistema y qué ocurre después de presentar una alerta? A continuación, te explicamos los puntos clave.

La herramienta en línea permite enviar a USCIS información sobre posibles irregularidades vinculadas con beneficios y trámites migratorios (Foto: Charles-McClintock Wilson / Nurphoto)

¿QUÉ SE PUEDE DENUNCIAR EN EL PORTAL DE USCIS?

La iniciativa, denominada Protect America Together, es una herramienta en línea que permite hacer denuncias sobre personas, empresas u organizaciones sospechosas de utilizar documentos falsos, cometer fraude en solicitudes migratorias o participar en actividades violentas o vinculadas con terrorismo.

“Alentamos al público a denunciar cualquier sospecha de fraude, abuso o actividades que amenacen o perjudiquen a los Estados Unidos, su gobierno, sus ciudadanos o sus instituciones. Esto incluye fraude relacionado con la inmigración, conducta delictiva, incitación a la violencia o al terrorismo, o colaboración con individuos o grupos que busquen activamente perturbar la seguridad nacional o la seguridad pública”, se lee en su sitio web.

A continuación, detallamos lo que se puede denunciar:

– Actividad delictiva

– Fraude migratorio como:

Fraude documental (utilizando documentos falsos o alterados).

Fraude de identidad (utilizar la identidad de otra persona).

Fraude matrimonial (contraer matrimonio ficticio para obtener beneficios migratorios).

Fraude de visas (mentir en las solicitudes de visa).

Fraude de asilo (presentar solicitudes falsas para obtener asilo).

Fraude laboral (tergiversación de ofertas de trabajo o empleo).

Fraude y abuso en el programa de visas H-1B (trabajadores temporales en ocupaciones especializadas).

Fraude y abuso en el programa de visas H-2B (trabajadores temporales no agrícolas).

Fraude y abuso en el programa de visas EB-5 (inversionistas inmigrantes).

– Falsear la ciudadanía estadounidense, incluyendo registrarse o votar en una elección federal.

– Apoyar ideologías terroristas o proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas.

– Abogar por el derrocamiento violento del gobierno de Estados Unidos.

– Apoyar o participar en esfuerzos para dañar, socavar o amenazar a los Estados Unidos, su gobierno, sus ciudadanos o sus instituciones.

– Colaborar con individuos o grupos que buscan perturbar la seguridad nacional o la seguridad pública.

– Demostrar antiamericanismo mediante acciones, no mediante opiniones o discursos protegidos (por ejemplo, cometiendo actos de violencia o apoyando a grupos que promueven la violencia o el terrorismo).

– Participar en actividades que violen los principios de la Constitución o demuestren deslealtad a los Estados Unidos.

El portal puede usarse para reportar presuntos matrimonios fraudulentos, falsificación de documentos, engaños en solicitudes migratorias y otras situaciones que afecten la integridad de los trámites (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO FUNCIONA?

La persona que presenta el reporte ingresa información sobre el hecho: nombres, direcciones, fechas, tipo de trámite migratorio, documentos, relación con el caso y una descripción detallada de lo que conoce.

USCIS recibe la alerta y puede evaluarla, contrastarla con registros propios y, si corresponde, remitirla a su división de detección de fraude y seguridad nacional o a otra agencia competente.

Para ello, solicita incluir tantos detalles como sea posible, pues cuanta más información de identificación que proporcione el denunciante (nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc.), mayores serán las probabilidades de éxito en la investigación. “Si está disponible para responder preguntas adicionales, por favor facilite su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono”, se lee.

En el formulario de denuncias del USCIS hay una lista desplegable con posibles fraudes o abusos. Si la denuncia no se ajusta a ninguna de esas categorías, selecciona la última opción de la lista desplegable titulada “Otros: Fraude/Abuso de beneficios de inmigración”.

¿QUÉ PRUEBAS O DATOS SOLICITA USCIS PARA PROCESAR UNA DENUNCIA?

USCIS no exige que quien presenta una denuncia tenga un expediente completo, pero sí pide información suficiente para identificar a la persona o entidad señalada, entender el presunto fraude y determinar si la alerta puede investigarse.

Datos sobre la persona denunciada

El portal solicita —si se conocen— datos que ayuden a USCIS a identificar al sujeto de la denuncia:

Nombre completo y posibles alias.

Fecha y lugar de nacimiento.

País de ciudadanía o nacionalidad.

Dirección, teléfono, correo electrónico, lugar de trabajo u otros datos de contacto.

Datos de familiares, empleador, empresa o representante relacionados con el presunto hecho.

Número de extranjero o A-Number.

Número de recibo del caso migratorio, si existe.

Tipo de trámite o beneficio migratorio involucrado, como residencia permanente, asilo, ciudadanía, visa o petición de empleo.

Información sobre el hecho

El tipo de presunto fraude o abuso migratorio.

Qué ocurrió y por qué se considera fraudulento.

Fechas, lugares y una cronología clara de los hechos.

Cómo conoce la persona denunciante esa información: por experiencia directa, documentos, mensajes u otra fuente.

Personas que presenciaron los hechos o pueden aportar información adicional.

Vínculos con una solicitud, una petición, un matrimonio, un empleador, una empresa o un representante migratorio específicos.

Pruebas de respaldo

Deben subir pruebas de la denuncia (documentos o imágenes que la respalden). Los archivos se transfieren de forma segura y se almacenan directamente en un servicio de almacenamiento en la nube protegido.

Máximo 5 archivos por envío.

Máximo 10 MB por archivo.

JPEG, PDF, Word, RTF, TXT, HEIC, PNG o TIFF.

Solo copias claras y legibles.

Entre los documentos que debes adjuntar están:

Copias de documentos presuntamente falsos o alterados.

Recibos, contratos, comprobantes de pago o acuerdos de servicios.

Capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos, anuncios o publicaciones.

Fotografías, videos o imágenes pertinentes.

Datos de posibles testigos y declaraciones escritas, cuando las haya.

Documentación que vincule los hechos con un número de recibo, A-Number o trámite de USCIS.

Datos del denunciante

El formulario puede pedir información de contacto de quien presenta la alerta, pero las denuncias pueden enviarse de forma anónima.

Si vas a realizar alguna denuncia, simplemente haz clic para que se abra el portal seguro para denuncia: https://tips.uscis.gov/ o haz clic aquí.

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE PRESENTAR UNA ALERTA?

No todas las denuncias derivan en una investigación, y USCIS no suele comunicar al denunciante el resultado por razones de privacidad y de aplicación de la ley. Por eso, lo recomendable es diferenciar hechos verificables de rumores y adjuntar o describir evidencia disponible sin inventar ni exagerar información.

LO QUE NO CORRESPONDE REPORTAR

No debe usarse el portal para:

Consultar el estado de una solicitud, petición, permiso de trabajo o caso de ciudadanía.

Presentar una queja por demoras, errores administrativos o mala atención de USCIS.

Reportar una emergencia, un delito en curso o un peligro inmediato: en esos casos corresponde llamar al 911.

Denunciar sin fundamento a una persona solo por su nacionalidad, idioma, apariencia o estatus migratorio percibido.

Informar sobre una posible infracción migratoria sin relación con un trámite de USCIS; según el caso, ICE puede ser la agencia encargada de recibir esa información.

RECUERDA: enviar información falsa a una agencia federal puede acarrear consecuencias legales.