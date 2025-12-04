El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) volvió a fijar su atención en quienes ingresan al país con permisos temporales. Después de anunciar restricciones dirigidas a ciudadanos de varios países, la agencia recordó que incluso quienes entran legalmente pueden enfrentar consecuencias si no respetan las condiciones de su admisión.

El nuevo mensaje, difundido el miércoles a través de redes sociales, aclara que una entrada regular a Estados Unidos no impide que una persona sea deportada. La advertencia abarca tanto a quienes viajan con diferentes tipos de visas como a quienes ingresan bajo el programa de exención de visado.

USCIS también remarcó que colabora con iniciativas federales que buscan facilitar deportaciones a gran escala, entre ellas el proyecto “Regreso a casa” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El gobierno destacó que quienes se queden más tiempo del permitido serán “identificados y expulsados”. (Foto: @USCIS / X)

“Es posible que hayas ingresado legalmente a EEUU para una visita temporal, pero, si te quedas más tiempo del permitido, serás identificado y expulsado”, indicó la agencia en una imagen publicada en la red social X.

El mensaje, acompañado de un meme y del enlace oficial al programa, agrega: “Si se quedó más tiempo del permitido, use la aplicación de CBPHome para autodeportarse”.

El programa “Regreso a casa”, gestionado mediante la aplicación móvil CBP Home, ofrece incentivos para quienes deciden abandonar el país por cuenta propia: un boleto aéreo hacia su nación de residencia, una bonificación de $1,000 y la eliminación de las multas que normalmente se aplican por permanecer más tiempo del autorizado.

La agencia también impulsó el programa “Regreso a casa”, que incentiva la autodeportación con un boleto aéreo y una bonificación económica. (Crédito: JasonDoiy / iStock)

Los visitantes que viajan con visa o bajo el Visa Waiver Program reciben un período específico de permanencia aprobado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de su llegada.

Sin embargo, USCIS observó que numerosos extranjeros superan esa fecha y después intentan ajustar su estatus migratorio dentro del país. Esta práctica fue común durante años entre algunos cubanos en Miami bajo los beneficios que permitía la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

El anuncio se suma a las nuevas restricciones anunciadas por Trump para ciudadanos de 19 países, incluidas Cuba y Venezuela. (Foto: AFP)

La advertencia de la agencia coincide con recientes anuncios del gobierno sobre nuevas restricciones a ciudadanos de 19 países catalogados como “del Tercer Mundo”, entre ellos Cuba y Venezuela.

Las medidas no solo suspenden la aceptación de solicitudes migratorias provenientes de estas naciones, sino que también establecen una revisión de beneficios ya otorgados, lo que podría afectar residencias permanentes, procesos de naturalización y otros trámites similares.

Principales motivos por los que una persona puede ser deportada de los EE. UU.

Ingreso y estancia ilegal: Cruzar la frontera sin autorización o quedarse después de que expire la visa.

Delitos penales: Condenas por delitos graves (felonías) o crímenes de vileza moral.

Fraude migratorio: Mentir en solicitudes o cometer fraude para obtener beneficios de inmigración.

Amenaza a la seguridad: Ser considerado un peligro para la seguridad nacional o pública.

