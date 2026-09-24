Si un huracán, incendio, inundación, mal tiempo grave u otra emergencia afecta tu trámite migratorio, mantén la calma: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede ofrecer ciertas flexibilidades según cada caso. En los siguientes párrafos te explicamos qué opciones podrías solicitar cuando una circunstancia inesperada retrasa o complica el procesamiento de una solicitud, petición o cita de inmigración.

La agencia puede considerar medidas especiales para quienes no pudieron cumplir una cita o fecha límite por circunstancias fuera de su control, pero debes pedir la ayuda y justificarla (Foto: Charles-McClintock Wilson / Nurphoto vía AFP)

¿QUÉ HACER SI UNA EMERGENCIA AFECTA TU TRÁMITE MIGRATORIO CON USCIS?

Cuando una emergencia afecta tu trámite migratorio, no ignores los plazos ni las citas: contacta a USCIS cuanto antes, explica cómo el evento perjudicó tu caso y presenta pruebas. Esta agencia federa puede otorgar ciertas flexibilidades caso por caso, pero no son automáticas ni están garantizadas, menciona el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Medidas que puedes pedir

Si fuiste afectado por “una circunstancia imprevista, como catástrofes naturales (huracanes, incendios forestales, condiciones climáticas adversas, etc.), emergencias nacionales (emergencias de salud pública), enfermedades graves (incluida la COVID-19) o conflictos en el extranjero”, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración puede considerar los siguientes pedidos, dependiendo de tu situación, esto de acuerdo con El Capítulo 2 - Flexibilidad en situaciones de emergencia o circunstancias imprevistas de USCIS:

Cambio o extensión de estatus de no inmigrante , incluso si presentas la solicitud después de que venció tu estadía autorizada, cuando el retraso se deba a circunstancias extraordinarias fuera de tu control.

, incluso si presentas la solicitud después de que venció tu estadía autorizada, cuando el retraso se deba a circunstancias extraordinarias fuera de tu control. Procesamiento acelerado de una solicitud, petición, apelación o moción pendiente si existe una emergencia o situación humanitaria urgente.

si existe una emergencia o situación humanitaria urgente. Reprogramación de una cita de biometría , entrevista u otra cita con USCIS.

, entrevista u otra cita con USCIS. Más tiempo para responder o la aceptación de una respuesta tardía a una Solicitud de Evidencia ( Request for Evidence o RFE) o a una Notificación de Intención de Denegar ( Notice of Intent to Deny o NOID).

a una Solicitud de Evidencia ( o RFE) o a una Notificación de Intención de Denegar ( o NOID). Reemplazo acelerado de documentos perdidos, robados o dañados , como la tarjeta de residencia permanente o green card .

, como la tarjeta de residencia permanente o . Consideración de exención de tarifas si la emergencia te dejó sin posibilidad de pagar.

si la emergencia te dejó sin posibilidad de pagar. En casos aplicables, ayuda relacionada con permiso de empleo , advance parole, re-parole o empleo fuera del campus para estudiantes F-1 con dificultades económicas graves.

, o empleo fuera del campus para estudiantes F-1 con dificultades económicas graves. Para visitantes admitidos bajo el Visa Waiver Program, una posible extensión del período de salida satisfactoria, siempre que demuestren la emergencia.

Guarda fotos de daños, órdenes de evacuación, avisos de cierre, documentos médicos y cualquier prueba que demuestre por qué no pudiste asistir a una cita o cumplir un plazo (Foto referencial: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿QUÉ HACER SI PASAS POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA IMPREVISTA DE EMERGENCIA?

1. Conserva evidencia de la emergencia como fotos de daños, reportes de evacuación, avisos de cierre, declaraciones de desastre, constancias de refugio, cartas del empleador, informes médicos y cualquier documento que pruebe cómo el evento te impidió presentar un formulario, pagar una tarifa, reunir evidencias o asistir a una cita.

2. Identifica el trámite y la fecha límite. Para ello debes tener a la mano el número de recibo de USCIS, el formulario presentado, las fechas de una cita o respuesta pendiente y una explicación breve de la urgencia.

3. Contacta a USCIS llamando a su Centro de Contacto: 800-375-5283. Las personas sordas, con dificultades auditivas o del habla pueden usar TTY: 800-767-1833. Recuerda que, para solicitar una tramitación urgente a través del Centro de Contacto, debes haber presentado previamente una solicitud de beneficios y contar con un número de recibo.

4. Pide específicamente la ayuda que necesitas. No basta con decir que hubo un desastre: solicita, por ejemplo, una reprogramación, aceptación de una respuesta tardía, sustitución de documento, exención de tarifa, cambio/extensión de estatus o procesamiento acelerado.

5. Explica el nexo entre la emergencia y tu caso, por lo tanto debes brindar detalles de lo que sucedió: cuándo, dónde, qué plazo o cita se afectó y por qué no pudiste cumplir. Adjunta o proporciona las pruebas que USCIS pida.

6. Guarda constancia de la comunicación. Anota la fecha, número de referencia de la llamada, nombre o identificación del representante y copias de cualquier envío o notificación. Revisa tu cuenta en línea de USCIS y el correo con frecuencia.

Casos frecuentes

Situación Medida que podrías pedir Perdiste tu green card, permiso de trabajo o documento de viaje en un incendio o huracán Reemplazo acelerado del documento y, si aplica, consideración de exención de tarifa. No pudiste ir a biometría o entrevista porque evacuaste, una oficina cerró o era inseguro viajar Reprogramación de la cita y explicación con evidencia de la emergencia. No pudiste responder a un RFE o NOID porque se dañaron o perdiste tus documentos Extensión o aceptación de una respuesta tardía, junto con una explicación y evidencias. Tu estadía autorizada vence, pero la emergencia impide viajar o presentar a tiempo Cambio o extensión de estatus; pide ayuda lo antes posible y explica por qué no pudiste cumplir el plazo. La emergencia te dejó sin ingresos o con una necesidad humanitaria urgente Exención de tarifa, procesamiento acelerado u otra flexibilidad que USCIS considere apropiada.

IMPORTANTE

No asumas que USCIS extenderá plazos automáticamente. Aunque una oficina cierre o una región esté bajo emergencia, revisa la página de alertas y el estatus de tu caso; presenta la petición de ayuda tan pronto como puedas.

Evita notarios o intermediarios no autorizados. Para asesoría legal sobre tu situación migratoria, busca un abogado de inmigración con licencia o un representante acreditado por el Departamento de Justicia.