Pese a que en Minneapolis un operativo de ICE terminó con una víctima fatal y desató una fuerte controversia pública, el gobierno federal anunció ahora una nueva acción de gran alcance en Minnesota. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmaron el inicio de la Operación PARRIS, un plan que busca revisar miles de expedientes migratorios ya aprobados mediante controles más estrictos. La medida marca un endurecimiento en la política de verificación, con nuevas revisiones de antecedentes, entrevistas adicionales y un enfoque claro en detectar fraude. Además, las autoridades ya comenzaron a remitir a ICE aquellos casos en los que se identifican irregularidades o posibles delitos, elevando el nivel de escrutinio y las consecuencias para quienes estén bajo revisión.

A quiénes alcanza la Operación PARRIS

A partir de aquí surge la pregunta central del operativo: ¿a quiénes alcanza esta revisión de casos? Según el propio USCIS, el foco inicial está puesto en 5,600 personas en Minnesota que ingresaron al país bajo programas de refugio y que todavía no han recibido la residencia permanente legal. Se trata de expedientes que permanecen abiertos dentro del sistema migratorio y que ahora serán reexaminados con criterios más rigurosos antes de cualquier avance.

Minneapolis vive momentos de tensión tras el despliegue de ICE en varios vecindarios de la ciudad. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La Operación PARRIS, siglas de Post-Admission Refugee Reverification and Integrity Strengthening, está siendo liderada por un nuevo centro de verificación creado por el USCIS. Desde allí, los adjudicadores llevan adelante controles exhaustivos de antecedentes, reentrevistas personales y evaluaciones de mérito, con el objetivo de confirmar que la información presentada originalmente sea correcta y consistente.

El mensaje desde el DHS ha sido directo. “Minnesota es la zona cero de la guerra contra el fraude”, afirmó un portavoz, al señalar que la administración Trump no permitirá que el sistema migratorio sea utilizado para engañar al país. De acuerdo con esa postura, la prioridad es proteger a los ciudadanos estadounidenses y hacer cumplir el estado de derecho.

Iniciada a mediados de diciembre, la Operación PARRIS forma parte de una estrategia más amplia basada en la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclamación Presidencial 10949. Estas directivas exigen a las agencias federales reforzar los estándares de investigación para prevenir amenazas a la seguridad pública, incluidos riesgos vinculados al terrorismo y otros delitos graves.

Las protestas en Minneapolis surgieron tras la polémica por el operativo de ICE que terminó con una víctima fatal. | Crédito: EFE/EPA/CRAIG LASSIG / CRAIG LASSIG

USCIS también subraya que esta ofensiva no surge de la nada. El operativo se apoya en los resultados de la Operación Twin Shield, una investigación reciente que destapó un fraude migratorio extendido en el área de Minneapolis–Saint Paul. Con PARRIS, la agencia asegura que continuará aplicando verificaciones máximas, detectando irregularidades y reforzando los controles con el objetivo declarado de garantizar la seguridad en Estados Unidos.

