El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece criterios estrictos que pueden llevar a que un migrante sea considerado inadmisible al intentar entrar a Estados Unidos. Este estatus aplica cuando un extranjero acumuló cierto tiempo de presencia ilegal, lo que impide su reingreso al país y lo obliga a tramitar un perdón antes de solicitar cualquier estatus migratorio.

Según USCIS, la presencia ilegal es cualquier período en el que un extranjero permanece en el país sin un estatus válido. Esto incluye tanto entradas no autorizadas como casos en los que la persona ingresó legalmente, pero se quedó más allá del tiempo permitido en su visa.

En todas estas situaciones, la acumulación de días irregulares puede activar la inadmisibilidad automática.

Tres razones de inadmisibilidad automática

La agencia establece tres escenarios en los que un migrante queda vetado de ingresar a EE.UU., cada uno con un castigo distinto:

Más de 180 días, pero menos de un año de presencia ilegal en una sola estancia, y salida del país antes de iniciar un proceso de remoción: Tres años de inadmisibilidad. Más de un año ilegalmente en un solo período: Diez años de inadmisibilidad. Reingresar ilegalmente después de haber acumulado más de un año de presencia ilegal en una o más estancias: Inadmisibilidad permanente.

Aunque estos criterios son estrictos, USCIS aclara que ciertas circunstancias personales pueden influir en la interpretación de cada caso, por lo que la asesoría legal especializada es fundamental.

Excepciones a la regla

USCIS también contempla situaciones en las que la presencia del extranjero no se considera ilegal, incluso si permaneció en el país. Entre los casos exentos se encuentran:

Solicitantes de asilo: no acumulan presencia ilegal mientras su trámite esté en curso.

no acumulan presencia ilegal mientras su trámite esté en curso. Menores de edad: el conteo no aplica para personas menores de 18 años.

el conteo no aplica para personas menores de 18 años. Beneficiarios de Unificación Familiar: están protegidos bajo este estatus.

están protegidos bajo este estatus. Cónyuges e hijos maltratados: siempre que prueben que las agresiones influyeron en su situación migratoria.

siempre que prueben que las agresiones influyeron en su situación migratoria. Víctimas de trata de personas: el tiempo en EE.UU. debido a este crimen no se considera ilegal.

¿Se puede revertir la inadmisibilidad?

Para la mayoría de los casos, USCIS ofrece la opción de solicitar un perdón mediante el Formulario I-601, que permite pedir la exención de los criterios de inadmisibilidad. Este alivio está disponible para quienes no tengan una prohibición permanente.

En el caso de quienes sí hayan sido declarados inadmisibles de por vida, la ley exige esperar al menos diez años desde la salida de EE.UU. antes de presentar una solicitud para revertir ese estatus.

