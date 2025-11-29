La ciudadanía estadounidense suele verse como el paso final del camino migratorio, pero USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) recuerda que este estatus no es completamente intocable. Aunque la mayoría de naturalizados nunca enfrentará un proceso de revocación, existen situaciones específicas que pueden encender las alarmas y terminar en la llamada desnaturalización, siempre bajo la decisión de un tribunal federal.

El punto central es sencillo: si la ciudadanía se obtuvo con información falsa, omisiones intencionales o acciones ilegales, el Gobierno puede iniciar un caso. Ese proceso puede ser civil o penal, y en ambos escenarios el resultado podría dejar a la persona sin ciudadanía, sin residencia… e incluso con una orden de deportación.

1. Fraude o mentiras durante el proceso de naturalización

Este es el motivo más frecuente. USCIS puede iniciar un proceso de revocación si descubre que la persona ocultó información clave al solicitar la ciudadanía.Esto incluye:

Mentir sobre antecedentes penales.

Esconder delitos por los que nunca se fue procesado.

Declarar información falsa sobre viajes, presencia física o historial migratorio.

Muchos expertos en inmigración coinciden: si el expediente revela engaños, el Gobierno puede argumentar que la ciudadanía se obtuvo de manera indebida. Un ejemplo claro son los casos de fraude financiero, estafas federales o delitos graves que fueron ocultados al momento de jurar como ciudadano.

En EE.UU., USCIS revisa casos antiguos para determinar si corresponde un proceso de desnaturalización. | Crédito: mediaphotos / iStock / mediaphotos

2. Obtener la ciudadanía sin cumplir los requisitos legales

USCIS también puede revocar la naturalización si descubre que la persona nunca cumplía con los requisitos reales, aunque el proceso haya sido aprobado inicialmente.Esto se aplica cuando:

No se cumplió con el tiempo de presencia física en EE.UU.

No se mantenía el “buen carácter moral” requerido.

Se utilizaron documentos falsos para respaldar la solicitud.

En pocas palabras, si la ciudadanía se concedió por error o mediante documentación manipulada, la agencia puede solicitar la desnaturalización ante un juez.

3. Ocultar o tergiversar hechos materiales en la solicitud

No se trata solo de mentir: también se considera causa de revocación ocultar datos relevantes. Información omitida de forma deliberada —como vínculos con actividades ilegales, ingresos no declarados o matrimonios fraudulentos— es motivo suficiente para que USCIS abra un caso.

La clave está en la intención: si la agencia demuestra que hubo un propósito claro de engañar, la ciudadanía puede deshacerse.

4. Unirse a organizaciones prohibidas después de naturalizarse

Existe una regla poco conocida: si un ciudadano naturalizado se afilia a un grupo terrorista dentro de los cinco años posteriores a obtener la ciudadanía, USCIS puede solicitar la revocación.Este periodo funciona como una especie de “ventana de revisión” que permite evaluar la lealtad al país recién adquirido.

5. Naturalización basada en servicio militar y baja no honorable

Las personas que obtuvieron la ciudadanía por haber servido en las Fuerzas Armadas deben completar cinco años de servicio honorable.Si luego reciben una baja no honorable, la agencia puede argumentar que la ciudadanía se concedió de manera indebida y solicitar su revocación.

¿Qué pasa con la familia si alguien pierde la ciudadanía?

La revocación no siempre afecta a los familiares, pero sí puede ocurrir.Si la pareja, hijos u otros dependientes obtuvieron su estatus migratorio gracias a la persona desnaturalizada, también podrían quedar en riesgo.En cambio, quienes obtuvieron su residencia o ciudadanía por otras vías no pierden automáticamente su protección legal.

La desnaturalización en EE.UU. es un procedimiento que USCIS activa solo en situaciones graves. | Crédito: O2O Creative / iStock / O2O Creative

Un proceso raro, pero posible

Aunque los casos de desnaturalización no son comunes, USCIS mantiene el derecho legal de iniciar estos procesos cuando identifica fraude o irregularidades graves. La agencia ha intensificado la revisión de expedientes antiguos y ha digitalizado bases de datos, lo que facilita detectar inconsistencias que antes podían pasar desapercibidas.

Para los ciudadanos naturalizados, la recomendación de los abogados es clara: no ocultar información, mantener un historial limpio y conservar copias de todo el proceso migratorio. La ciudadanía es un estatus fuerte, pero no es inmune a las consecuencias legales.

